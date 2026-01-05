Meteorologia
La neu deixa gruixos de més de 10 centímetres a Tarragona
Es preveu que la neu es vagi "restringint" aquesta tarda cap a la zona del prelitoral de Barcelona i Tarragona
La neu ha deixat gruixos d'entre tres i quatre centímetres de forma generalitzada i s'han superat els cinc centímetres en alguns punts del prelitoral de Tarragona i Barcelona.
Així ho ha explicat el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, que ha precisat que fins i tot s'han superat els 10 centímetres a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Es preveu que la neu es vagi "restringint" aquesta tarda cap a la zona del prelitoral de Barcelona i Tarragona.
L'episodi de neu no ha provocat de moment cap incidència greu, segons ha dit la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat precaució en els desplaçaments per les glaçades que pot provocar el fred.