METEOROLOGIA
La neu complica la circulació a Tarragona: carreteres tallades i cadenes obligatòries
Ara només hi ha tallada la C-241d a Santa Coloma de Queralt al Camp de Tarragona
La nevada a cotes baixes en diversos punts de Catalunya ha dificultat la circulació, especialment a l'A-2 i la C-25, amb neu o gel a la calçada, i ha obligat a tallar quatre carreteres, dues a Tarragona i dues a Barcelona i a portar cadenes o neumàtics d'hivern a vuit.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, la presència de neu a la carretera ha obligat a tallar la C-14 entre Solivella i Ciutadilla, a Tarragona, i la B-221 a Montmaneu, i la BV-2204, a Santa Margarida de Montbui, ambdues a Barcelona. La C-14 ja està reoberta però s'ha de circular amb cadenes. També s'ha tallat la C-241d a Santa Coloma de Queralt per la neu.
A més, segons Trànsit, també són necessàries les cadenes a la C-12, entre Maials i Torrebesses, la C-242, entre Torrebesses i Ulldemolins, la C-233, entre Bovera i Castelldans, la C-426, entre La Coma i Tuixent, la C-563, entre Josa de Cadí i Gósol, la L-214, entre Cervera i Cabestany, la C-243, a Cabestany, i la BV4031, entre Castellar de N'Hug i Toses.
A l'A-2 i la C-25 també hi ha diversos trams afectats per la neu i el gel a la calçada, de manera que Trànsit demana molta precaució en la circulació. De fet, a l'A-2 a Cervera un accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha provocat retencions.
Paral·lelament, els Bombers també estan fent rutes preventives per les vies afectades per les nevades, com la B-211, entre la Pandella i Santa Coloma de Queralt, i l'AP-2, a l'Espluga del Francolí.