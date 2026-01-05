URBANISME
Montblanc habilitarà el pas de ronda de Sant Francesc i tres noves plantes de la torre 13
L’edificació medieval renovarà després de detectar «patologies» el seu interior
La torre 13 de la muralla de Montblanc i el pas de ronda en el seu tram des del portal de Sant Francesc es restauraran i posaran en ús després de la detecció de desperfectes i d’anys de treballs aturats. L'edificació medieval, situada entre els carrers Muralla Jaume II i el carrer de la Muralla de Sant Francesc, permetrà la seva visita a tres noves plantes: la segona, tercera i la coberta superior, habilitant-se per poder donar accés des del pas de ronda del portal de Sant Francesc.
L’Ajuntament montblanquí, finalment, ha adjudicat les obres a l’empresa Albin Arquitectes, per un total de 176.522 euros. Segons l’informe presentat per l’empresa, l’actuació ha estat impulsada per les «patologies» detectades en la torre, que tot i trobar-se «en un bon estat de conservació», presenta pèrdues de material que afecten a les pedres interiors. Una d’aquestes «pèrdues», provocada per un despreniment durant les Festes Majors de la localitat l’any 2024.
Durant la restauració, el projecte preveu la instal·lació d’escales per accedir als diferents pisos i un sanejament «curós» de totes les pedres, així com una neteja de la torre per habilitar-la al públic.
De Sant Francesc a Castlà
Tanmateix, l’actuació també projecta la instal·lació d’un tram més del pas de ronda que, actualment no es pot visitar. El recorregut, de 110 metres de longitud, se situa al costat sud-oest de la torre 13 i pretén connectar-se amb el futur mirador de l’edificació. Una actuació que es mantenia aturada i que solucionarà la connectivitat al pas de ronda des del Portal de Sant Francesc, un dels quatre portals històrics de Montblanc, amb el Portal de Castlà del recinte medieval. Les principals actuacions es portaran a terme amb el paviment del pas, el qual també serà sanejat i en els nous accessos s’hi instal·larà il·luminació LED per permetre l’ús nocturn de l’edificació.
El projecte pretén consolidar la zona, declarada Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN), per oferir una millor accessibilitat i oferta al municipi. El termini d’execució marcat per l’Ajuntament de Montblanc és de quatre mesos per a l’empresa constructora, tot i que no es descarta una ampliació de termini per a la restauració prevista.