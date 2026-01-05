SOCIETAT
L'atur a Tarragona i l'Ebre creix lleugerament al desembre
El territori compta amb 346.863 afiliats a la seguretat social, un 2,16% més que a final de 2024
Les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre han registrat 334 aturats més durant el mes de desembre, un increment del 0,88% respecte al novembre, segons dades del Ministeri de Treball d'aquest dilluns. El mes passat es van registrar 38.410 persones sense feina. 15.836 són homes i 22.574 són dones, i 3.040 aturats tenen menys de 25 anys. L'atur del desembre continua sent quatre punts inferiors respecte a l'any anterior, quan hi havia 1.587 persones més sense feina (3,97%).
D'altra banda, les comarques tarragonines i ebrenques compten amb 346.863 afiliats a la seguretat social, 7.334 més que el mateix mes del 2024, el que representa un 2,16% d'increment. Respecte al novembre, hi ha -3.167 menys afiliacions, una reducció del 0,9%.
La tendència a l'alça de l'atur que s'ha produït a Tarragona i l'Ebre, també s'ha registrat a la resta de demarcacions. Dels 38.410 parats, 1.335 s'han registrat al sector agrícola, 3.321 a la indústria, 3.065 a la construcció i 27.275 al sector serveis. 3.414 dels aturats no han tingut una feina prèvia. Tots els sectors han registrat petits increments de persones sense feina.
Pel que fa als contractes, se n'han creat 16.166. Són 1.822 5 menys que al novembre amb una reducció del 10,13%, i 969 més que al mes de desembre de 2024, un increment del 6,38%. 6.071 dels contractes han sigut indefinits, 1.452 menys que al novembre (-19,3%) i 170 més que el desembre de l'any anterior (-2,88%). El nombre de contractes temporals han estat 10.095, 370 menys que el novembre de 2025 (-3,54%) i 799 més que un any abans (8,6%).