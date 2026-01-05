METEOROLOGIA
La Diputació intensifica les tasques de la brigada per minimitzar els efectes de la neu a la xarxa viària
El dispositiu ha mobilitzat cinc equips llevaneus i una trentena de persones
Un dispositiu format per 5 equips llevaneus i una trentena de persones de les brigades de carreteres de la Diputació de Tarragona treballen per minimitzar els efectes de la neu i de les baixes temperatures a la xarxa viària de la institució a la demarcació. Aquest dilluns els equips estan netejant i espargint sal a les carreteres més afectades, sobretot a les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre.
Durant la nit de diumenge a dilluns, 2 equips ja han recorregut diversos trams de la xarxa viària per a fer tasques preventives, que es reprendran un cop finalitzi la precipitació per evitar la formació de plaques de gel a la calçada, coincidint amb l’onada de fred. Fins al moment no hi ha hagut cap incidència a la xarxa local de la Diputació de Tarragona, on es preveu espargir un total de 50 tones de sal.