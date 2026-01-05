POLICIAL
Desarticulat un grup que es dedicava a furtar en supermercats d'arreu d'Espanya, alguns a Tarragona
La Guàrdia Civil deté cinc persones per les sostraccions en una seixantena d'establiments
La Guàrdia Civil ha detingut al País Valencià cinc persones i n'investiga dues més per, suposadament, formar part d'un grup dedicat als furts en supermercats d'arreu d'Espanya. Segons l'institut armat, algun dels 58 furts que s'investiguen hauria tingut lloc en establiments de Tarragona.
La investigació, iniciada a l'octubre, va detectar que els autors utilitzaven vehicles de lloguer per desplaçar-se a supermercats de València, Albacete, Alacant, Castelló, Conca, Múrcia, Terol, Saragossa i Tarragona. Mentre entretenien un treballador fent el pagament d'algun producte d'escàs valor, la resta treia carros plens d'articles de gran valor, arribant a un total de 40.000 euros, que revenien en barris marginals d'Alberic, Carlet i Torrent.
Després d'un escorcoll a l'habitatge dels suposats caps al municipi de Gavarda, que va permetre localitzar diners en efectius i objectes sostrets, quatre dels detinguts van ingressar a la presó provisionalment i sense fiança per ordre judicial. Els arrestats sumaven nombrosos antecedents penals per robatoris també en supermercats i trencament de condemna, entre altres fets.