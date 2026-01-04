Recerca
Investigadores de la URV creen una aplicació per deixar de fumar durant l'embaràs
L'app conté jocs per «entretenir» les gestants en moments de «màxima ansietat», a més de fer un «monitoratge»
Investigadores del Grup de recerca Tecnologies de la Informació i Comunicació en Atenció Primària (TICS-AP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han creat una aplicació perquè les persones embarassades deixin de fumar durant la gestació. Fa deu anys, el grup va crear una aplicació mòbil «gamificada» amb el nom 'Tobbstop' i ara l'han adaptat a les embarassades.
La investigadora principal, Cristina Rey, explica a l'ACN que es tracta d'un «joc per ajudar en un procés complex» com és deixar de fumar. A l'aplicació hi ha jocs per «entretenir» les usuàries en els moments de «màxima ansietat o neguit per fumar». A més, es fa un «monitoratge» del procés de deshabituació amb el tabac.
A Catalunya s'estima que el 13% de les dones embarassades fumadores no aconsegueixen deixar de fumar durant l'embaràs. Davant aquesta situació, el grup de recerca ha treballat per adaptar els missatges de 'Tobbstop' entorn de la gestació.
Ara estan duent a terme un assaig comunitari amb 105 dones, amb un grup de que usa l'aplicació i un altre que fa el tractament habitual, amb només els consells dels professionals sanitaris. Des de la URV volen veure si l'aplicació pot ajudar les embarassades a deixar de fumar.
A l'app les usuàries tenen recursos bibliogràfics, vídeos i algunes recomanacions per deixar de fumar. També un «botó del pànic» per, en cas de patir un moment d'ansietat, fer exercicis de relaxació.
Més riscos durant el part
Rey insisteix que fumar és un «problema greu» en general i, sobretot, en les dones embarassades. «Hi ha força evidències que determinen que les embarassades que fumen tenen més riscos per a elles en el moment del part. També per als seus nadons, en el moment de néixer i durant els primers anys de vida», assegura.
L'estudi, que ha estat premiat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona encara s'està desenvolupant, però les investigadores ja han obtingut alguns resultats preliminars.
Han observat que el tabaquisme durant l’embaràs augmenta el risc de part distòcic i prematur. Aquesta alteració provoca que es requereixi una intervenció instrumental durant el part amb una cesària o utilitzant instruments com fòrceps i espàtules.
Segons l'estudi preliminar, el 46,2% de les participants va tenir un part d'aquest tipus. Es tracta de gairebé el doble de la població general. Així mateix, el 20,9% dels parts van ser prematurs, una xifra tres vegades superior a la mitjana estatal (dades INE, 2023).
Infradiagnòstic per l'estigma social
Les investigadores apunten que avui dia hi ha moltes aplicacions destinades a l'àmbit de la salut. «El procés de deixar de fumar és molt complex i la gamificació és una eina que pot fer augmentar les taxes d'èxit», diu Rey. La investigadora principal recorda que «les evidències els diu que les persones han d'intentar-ho moltes vegades abans d'aconseguir-ho», i l'aplicació pot ser una «bona eina» per no defallir.
La metgessa del CAP Llibertat de Reus, Maria Agras, i doctorand de la URV, remarca que les embarassades són una «població vulnerable». A més, explica que en el tabaquisme estan «infradiagnosticades» perquè les dones gestants no volen dir que fumen.
«Tenen vergonya i hi ha un estigma social important». En aquest sentit, assenyala que els professionals sanitaris han «d'insistir» des de l'atenció primària per tal de detectar els casos i «fer una prevenció al més aviat possible».
Pel que fa a les aplicacions, Agras subratlla que al mercat cada vegada n'hi ha més, però cal saber si han estat validades. «No tot serveix», alerta. Des de la consulta recomanen aquelles que tenen més «evidències». Ara estan estudiant si 'Tobbstop' és «útil» per a la població general.
La metgessa comenta que qualsevol persona que vulgui deixar de fumar s'ha de dirigir a l'atenció primària i des d'infermeria es fa un «acompanyament» amb visites de seguiment.