Economia
La inversió en habitatges nous creix un 15% a les comarques de Tarragona durant el 2025
El Vendrell, Roda de Berà i Salou lideren l'increment de la nova construcció
El nombre d'habitatges de nova construcció ha incrementat un 6,8% a les comarques de Tarragona durant el 2025. La inversió en habitatges nous ha crescut prop d'un 15% i supera els 265 milions d'euros de pressupost d'execució material (PEM), 34,5 milions més que l'any anterior.
Segons dades del Col·legi Oficial d’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), dels 1.725 habitatges de 2024 s'ha passat a 1.835 habitatges el 2025. El Vendrell (135%), Roda de Berà (75%) i Salou (75%) lideren l'increment.
A Salou, en concret, s'ha passat de 182 habitatges nous el 2024 a 319 el 2025. Al Vendrell, la xifra és de 80 construccions noves. Aquest increment de l'obra nova i la inversió fa que el sector de la construcció sigui optimista per als pròxims anys.
Pel que fa a la tipologia i segons les dades del COATT, durant el 2025 ha baixat l'habitatge unifamiliar més d'un 15%, però ha crescut la construcció de blocs més d'un 77% respecte del 2024.
L'any passat es van comunicar a Tarragona 432 finals d'obra, que suposen una davallada del 6,09% respecte de 2024. No és una dada contradictòria amb els creixements de 2025, ja que els finals d'obra responen a diferents terminis d'execució.
La rehabilitació es manté
Com s'extreu de l'informe elaborat pel Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona, la rehabilitació «manté un pes sòlid» en l'activitat de construcció. El 2025 es van iniciar 1.058 obres (989 el 2024). La inversió ha baixat lleugerament un 2,5%, fins als 93,7 milions d'euros.
Les actuacions de rehabilitació s'han reduït un 14% a Tarragona i Reus i entre el 10% i el 25% a Valls, el Vendrell, Calafell o Cunit. L'increment de la rehabilitació en municipis petits ha compensat la dinàmica.
L'activitat professional ha crescut un 4,65% el 2025, amb 10.944 intervencions (10.467 el 2024). Un 35% dels treballs estan directament relacionats amb projectes, direccions, coordinacions de seguretat i salut, i la resta correspon a certificats, informes i valoracions.
El 2025 han crescut un 15,63% els informes, dictàmens i reconeixements i un 22% la coordinació en fase de projecte. Han retrocedit les taxacions. Les intervencions de tècnics de fora de la demarcació arriba al 38%, tot i que ha crescut la intervenció dels tècnics tarragonins un 30%.