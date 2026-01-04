Mobilitat
Bancs de boira dificulten la circulació en diverses carreteres de Tarragona
Trànsit alerta de visibilitat reduïda a l’N-240 a l'Alt Camp i la Conca de Barberà
Bancs de boira estan complicant la circulació aquest diumenge a diverses carreteres tarragonines. El Servei Català de Trànsit alerta de visibilitat reduïda a l’N-240 al seu pas per Valls, entre els punts quilomètrics 26 i 28, en ambdós sentits de la marxa.
També es veu afectada la mateixa carretera entre Vimbodí i l'Espluga de Francolí, concretament entre els punts quilomètrics 44 i 49.1 en ambdós sentits de la marxa.
La situació també es viu en altres vies de Catalunya, com és el cas de l'A-2 a Ribera d'Ondarra i entre Hostalets de Pierola i Castellolí, i la C-16 a Cercs.
Davant aquesta situació, les autoritats demanen extremar la prudència al volant, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat.