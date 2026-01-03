Meteorologia
On es podria veure neu aquest cap de setmana?
La borrasca Francis arribarà a Catalunya, provocant un temps hivernal amb neu, pluja, vent i un descens notable de les temperatures, també a la demarcació de Tarragona
L’arribada de la borrasca Francis aquest cap de setmana portarà un episodi de temps plenament hivernal a Catalunya. Tot i que aquest podria ja fer-se notar dissabte a la tarda, serà a partir de diumenge quan el canvi de temps es consolidarà. S'esperen pluges febles o puntualment moderades i un descens progressiu de la cota de neu.
Les nevades més importants es concentraran al Pirineu oriental, mentre que a l’occidental seran més modestes. Ara bé, a la demarcació de Tarragona també es preveu neu, pluja, vent i una davallada notable de les temperatures. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha activat avisos per risc moderat de neu en diverses comarques, entre elles, el Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre on la cota podria arribar a baixar fins als 200 metres.
Entre la matinada de diumenge a dilluns, la neu podria arribar a cotes baixes de l’interior de Tarragona, amb especial incidència a zones com les muntanyes de Prades i els Ports, tot i que no es descarta que es puguin veure flocs en punts pròxims al litoral o fins i tot a la ciutat de Tarragona. Això sí, la pluja afectarà la Costa Daurada i el Delta de l’Ebre, amb ruixats intermitents, sobretot durant la primera part del dia.
Dilluns, l’avís es mantindrà actiu a tota la província i podrà assolir alerta taronja a l’Alt Camp i la Conca de Barberà, on es preveuen les condicions més adverses. Es podrien acumular més de 2 centímetres de neu per sobre dels 400 metres, amb nevades més febles a partir dels 200 metres.
Les temperatures cauran de manera significativa: les mínimes oscil·laran entre 0 i 7 graus, amb valors sota zero en alguns municipis de l’interior, mentre que les màximes difícilment superaran els 10 °C. Al litoral i prelitoral, els termòmetres es mouran entre 10 i 14 °C, amb ràfegues de vent de fins a 40 km/h.
Per tot això, Protecció Civil recomana extremar la precaució en la mobilitat, especialment a carreteres de l’interior i zones de muntanya.