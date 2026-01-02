CAP D'ANY
El 112 rep 6.000 trucades per incidents durant la nit de Cap d'Any: 167 a Tarragona
Bombers també va extingir dos incendis a les Terres de l'Ebre
El telèfon d’emergències, el 112, ha gestionat durant la nit de Cap d'Any i fins a les nou del matí del dia 1 un total de 6.171 trucades corresponents a 4.358 incidents. Per comarques, el gruix dels avisos s’ha concentrat al Barcelonès (56,49%), seguit del Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%).
Pel que fa als municipis, Barcelona encapçala el nombre de trucades amb 2.158 avisos, seguida de l’Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). La franja horària amb més activitat s’ha situat entre les dues i les sis de la matinada.
Entre els incidents més destacats hi ha dos incendis en habitatges a les Terres de l’Ebre. El primer s’ha produït durant la matinada en un pis de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa, on el foc, localitzat al menjador, ha afectat tres persones. Una d’elles ha estat evacuada pel SEM en estat menys greu.
A primera hora del matí, els Bombers també han intervingut en un incendi en un habitatge de Vinebre, a la Ribera d’Ebre. L’avís s’ha rebut a les 08.51 hores i dues dotacions s’han desplaçat fins al carrer Calvari, on ha cremat una persiana. En aquest cas, no s’han registrat ferits.