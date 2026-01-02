SEGURETAT
Salou ampliarà l’horari del servei de socorrisme per prevenir incidències nocturnes a l’estiu
Entre els dies 1 de juny i el 30 de setembre, el servei s’estendrà entre les 20.00 h i les 22.00 h
L’Ajuntament de Salou ampliarà el servei de socorrisme de manera extraordinària durant la temporada d’estiu a partir d’aquest 2026. La mesura, impulsada pel consistori davant la necessitat d’un servei de prevenció a les diverses platges del municipi, estendrà l’horari habitual entre les 20.00 h i les 22.00 h, de l'1 de juny al 30 de setembre.
L’objectiu principal és reduir les incidències que es produeixen en gran part, segons l’Ajuntament, durant les hores posteriors al servei habitual. Actualment, el servei d’estiu concorria entre el 15 de juny i el 15 de setembre, de 10.00 h a 20.00 h, però des del consistori consideren necessari l’ampliació de la vigilància almenys durant les pròximes quatre temporades.
L’ampliació, però, comportarà un increment del material d’ús i la necessitat de licitar un contracte amb una empresa externa que gestioni la vigilància els pròxims estius. En total, es preveu una inversió de 4.750.700,67 milions d’euros.
L’Ajuntament espera assegurar el servei durant les pròximes dues temporades i, eventualment, prorrogar-lo dues més, ja que indiquen que «no compta» en la seva plantilla» amb «el personal qualificat ni dels recursos materials per prestar directament les tasques pròpies d’aquest servei».
El nou servei especial extraordinari es portarà a terme en sis de les vuit platges salouenques, concretant-se en les zones de Llevant i Capellans, Cap de Salou, Llarga, Llenguadets i Ponent. D’aquesta manera, només la cala Penya Tallada, cala Font i cala Crancs. La platja de Ponent serà la més reforçada amb 10 efectius, incloent-hi tres patrons d’embarcacions, set socorristes i dues rondes de bany assistit.
La mesura afectaria les posicions de coordinador, el socorrista operador, un socorrista patró d’embarcació, dos socorristes del vehicle d’intervenció ràpida (VIR) i un socorrista addicional.
El consistori preveu cobrir 419 dies en total de serveis de vigilància, iniciant el Divendres de Dolors de la Setmana Santa d’aquest 2026 i finalitzant el 17 d’octubre del 2027.
Més prevenció
El nou contracte publicat el passat 30 de desembre comportarà la producció de 24 llocs de treball a totes les platges salouenques, incloent-hi la vigilància addicional. L’ampliació de l’equipament pretén ser una mesura resolutiva per enguany, recordant les dues morts del passat setembre a la platja Llarga del municipi.
En aquell cas, el 112 va rebre la trucada a les 20.45, gairebé una hora després que finalitzes el servei de socorrisme d’aquella zona. Malgrat el reforç de les platges durant l’any passat, ara l’Ajuntament de Salou també demana a l’empresa adjudicatària del contracte l’aportació de material propi, entre els que figuren vehicles i elements necessaris com la megafonia, o material de socors.
Ara, l’Ajuntament de Salou cerca millorar la seguretat a la major part del seu territori costaner, preparant-se per una temporada que preveu incrementar el turisme internacional per al 2026.