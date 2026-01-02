METEOROLOGIA
Mapa de neu a Tarragona: els municipis en alerta per l’arribada de la borrasca Francis
El Meteocat activa l’alerta groga per neu a Tarragona aquest cap de setmana: cota de neu als 200 metres
La borrasca Francis arribarà a Catalunya aquest cap de setmana i podria deixar neu en alguns punts de Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta groga per risc moderat a les comarques del Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre, on la cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres.
De fet, s’espera que l’episodi pugui continuar durant la jornada de dilluns. A més de la neu, la borrasca Francis portarà pluja, fred i vent a la demarcació de Tarragona, així que els termòmetres cauran en picat i, fins i tot, s’espera que es puguin registrar temperatures sota zero en alguns municipis.
Així doncs, amb l’arribada de Francis, es preveu vent suau al sud i nord del país, encara que al litoral podrien registrar-se ràfegues de 30 a 40 km/h. Les temperatures màximes oscil·laran entre 10 i 14 °C al litoral i prelitoral, mentre que a l’interior, especialment on hi hagi boira, descendiran més. Les mínimes quedaran per sota de 5 °C en molts punts, amb gelades al Pirineu, el Prepirineu i la depressió central.
Això sí, serà a partir de diumenge quan es consolidi el canvi de temps, amb pluges febles o puntualment moderades i la cota de neu descendint. S’esperen nevades importants al Pirineu oriental i acumulacions febles al sector occidental, mentre que el vent de mestral o nord-oest bufarà moderat al Delta de l’Ebre.
Entre la matinada i dilluns al matí podria nevar en cotes baixes de l’interior de Tarragona, com a les muntanyes de Prades i Els Ports, i no es descarta que la neu arribi, fins i tot, a la ciutat de Tarragona. La pluja també apareixerà a la Costa Daurada i al Delta de l’Ebre, amb ruixats durant la primera part del dia.
A partir de dimarts, el fred s’imposarà i durarà diversos dies, per això es recomana preparar abrics i extremar precaucions durant aquest episodi de la borrasca Francis. La combinació de baixes temperatures, neu en cotes baixes i pluges intermitents manté l’alerta activa a diverses comarques de Tarragona.