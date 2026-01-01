METEOROLOGIA
El temporal Francis portarà neu a cotes inferiors i pluja a Tarragona
A partir de diumenge la borrasca farà acte de presència al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Els primers símptomes de l'arribada de la borrasca Francis a la Península es començaran a notar a partir d'aquest dijous, 1 de gener. Les baixes temperatures i la humitat faran acte de presència al Camp de Tarragona. La situació meteorològica serà variable a la costa de Tarragona, on podrien aparèixer alguns núvols baixos que no deixarien pluja.
Amb el nou temporal bufarà vent de forma suau a l'extrem sud i nord del país, tot i que al litoral central podríem registrar alguna ràfega de més de 30 o 40 km/h. La temperatura serà amb màximes d'entre 10 i 14 °C al litoral i prelitoral, i una mica més de fred a l'interior, sobretot allà on hi hagi boira. Baixaran les mínimes, que es quedaran per sota dels 5 °C en molts punts de la Catalunya central. Hi haurà glaçades al Pirineu, comarques del Prepirineu, punts de la depressió central i l'interior Girona.
La calma tensa a Catalunya es mantindrà durant el divendres, tot i que la nuvolositat anirà a més. El canvi de temps es consolidarà durant diumenge. Els núvols faran acte de presència a la major part de Catalunya. S'esperen pluges febles o puntualment moderades, de caràcter intermitent. Els mercuris aniran de baixada per l'arribada de l'aire fred i la cota de neu davallarà significativament. S'esperen nevades importants al Pirineu oriental i algunes enfarinades febles al sector occidental. El vent de mestral o del nord-oest serà moderat al Delta de l'Ebre.
Els termòmetres cauran en picat a principis de la pròxima setmana. S'esperen màximes per sota dels 10 °C en tot el país i nits molt fredes, amb registres que sovint quedaran per sota de 0 °C. Entre la matinada i el matí de dilluns podria nevar a cotes baixes a punts de l'interior de Tarragona, com les muntanyes de Prades o els Ports. També la neu podria caure a la ciutat de Tarragona. La pluja també apareixerà a la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, amb ruixats durant la primera part del dia.
A partir de dimarts, s'imposarà el fred i durarà durant diversos dies. Per la qual cosa, cal preparar els abrics per fer front a la borrasca Francis.