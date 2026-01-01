SOCIETAT
Marcos, nascut a Tarragona, és el primer nadó de l'any 2026
El nen ha vingut al món a les 08.28 hores a l'hospital de Santa Tecla
El primer nadó de l'any del Camp de Tarragona ha estat Marcos Galindo Domínguez, que ha nascut a l'hospital de Santa Tecla de Tarragona, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món a les 08.28 hores. Els seus pares viuen a Tarragona.
A les Terres de l'Ebre, el primer nounat ha arribat a les 03.30 hores a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Es tracta d'Ishaqa Sawaneh. Els seus pares viuen a Roquetes.
A la Regió Sanitària Penedès, el primer nadó ha estat Nadir que ha nascut a les 08.36 hores a l'Hospital del Vendrell. Els seus pares viuen a Calafell.
El primer nadó de l'any de Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí a Sabadell, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.