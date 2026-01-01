CAP D'ANY
El 112 rep més de 6.000 trucades per incidents relacionats amb Cap d'Any, 167 a Tarragona
El Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat són les comarques amb més avisos
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la celebració de Cap d'Any. Per comarques, la majoria procedien del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%).
Per municipis, destaca Barcelona (2.158), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). Bona part de les trucades s'han concentrat entre les dues de la matinada i les sis del matí.
Entre els incidents destacats hi ha dos incendis en dos habitatges a les Terres de l'Ebre. El primer ha estat aquesta matinada de Cap d'Any en un pis de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa. El foc estava localitzat en un menjador i es van veure afectades tres persones, una de les quals evacuada en estat menys greu pel SEM.
A primera hora del matí, els bombers també han treballat en un foc d'habitatge a Vinebre (Ribera d'Ebre). L'avís l'han rebut a les 08.51 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Calvari. Allí ha cremat una persiana. Cap persona ha resultat ferida.