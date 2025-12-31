JUDICIAL
Tarragona incorpora 3 partits judicials al nou model i completa la transformació
El desplegament afecta 5.430 funcionaris i ha implicat la creació de 150 places noves
El Departament de Justícia ha completat aquest dimecres el desplegament de la tercera fase prevista en la llei orgànica en matèria d'eficiència del servei públic de justícia, amb la incorporació dels últims 14 partits judicials i que ha suposat una inversió d'uns 6,5 milions d'euros.
El desplegament d'aquesta fase de la nova llei, que ha canviat el model organitzatiu, ha afectat uns 5.430 funcionaris i s'han creat 150 places noves, segons les dades facilitades per la conselleria.
Amb aquesta tercera fase s'han incorporat els últims 14 partits judicials previstos: Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona.
La tercera fase concentra el 71,8 % de l'activitat de l'administració de justícia a Catalunya, cosa que representa el gruix del volum judicial que entra en funcionament amb el nou model arran de la nova normativa.
En concret, la ciutat de Barcelona representa el 34,9 % del total de l'activitat judicial de Catalunya.
Per al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, aquest últim pas haurà de permetre que el sistema afronti «un canvi revolucionari que persegueix fer una justícia més eficient» i que haurà de complementar-se amb la creació de noves unitats judicials, cosa que depèn del Consell General del Poder Judicial i del ministeri.
Tres fases de reforma
La reforma del sistema judicial a partir de la nova llei s'ha fet en tres fases: en la primera, a 1 de juliol d'aquest any, es van incorporar 33 partits judicials; en la segona, que va entrar en vigor l'1 d'octubre, es van sumar els de L’Hospitalet de Llobregat i Badalona; i en aquesta tercera fase, els citats 14 partits judicials restants, fins a completar els 49 que conformen la planta judicial a Catalunya.
Aquesta transformació implica convertir els jutjats tradicionals en tribunals d'instància amb uns serveis comuns que donen servei, de manera transversal, a totes les places judicials.
L'entrada en vigor d'aquesta tercera fase ha suposat un cost de 6,46 milions d'euros, la qual cosa engloba la creació de les noves dotacions i els canvis de trams retributius de complements específics d'aquells funcionaris que han assumit més responsabilitats.