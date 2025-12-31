LOTERIES
Pluja de diners al Vendrell amb el primer premi i un quart de la Grossa de Cap d'Any
El primer premi ha estat per al 01.379. Cambrils també ha repartit un altre quart premi
El Sorteig de Nadal va passar pràcticament de llarg de Tarragona, on només el barri de Sant Pere i Sant Pau va pessigar un cinquè premi. Però la Grossa de Cap d'Any ha deixat diners al Camp de Tarragona. El Vendrell ha estat el municipi més agraciat de Catalunya, ja que ha repartit el primer premi el 0.1379 i un quart premi, el 15.376. Cambrils també ha repartit un altre quart premi, el 29.181.
El primer premi de la Grossa de Cap d'Any ha estat per al número 01.379 i s'ha venut al Vendrell. En aquest premi els bitllets estan premiats amb 200.000 euros cadascun. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes, 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 9, com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats.
El segon número premiat de la Grossa de Cap d'Any ha recaigut en el número 92.574. El premi s'ha repartit a Santa Coloma de Cervelló i Girona. En aquest premi els bitllets estan premiats amb 65.000 euros cadascun.
El tercer premi ha estat per al número 73.762 i s'ha venut a Parets del Vallès i per internet. En aquest premi els bitllets estan premiats amb 30.000 euros cadascun.
Els dos quarts premis han estat el 29.181 i el 15.376. El primer ha caigut a Cambrils i al barri gironí de Campdorà el segon al Vendrell, a Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) i per internet. En aquest premi els bitllets estan premiats amb 10.000 euros cadascun.
El primer cinquè premi ha estat el 34.006 i s'ha venut al Prat de Llobregat i a Súria (Bages). Mentre que el segon ha estat per al número 20.005 i ha caigut íntegrament a Barcelona ciutat. L'últim cinquè premi ha estat per al 68.675 i s'ha repartit a Gelida. En aquest premi els bitllets estan premiats amb 5.000 euros cadascun.
La tretzena edició de la Grossa de Cap d'Any ha repartit aquest dimecres vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. En concret, hi ha un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000, un tercer de 30.000, dos quarts de 10.000 i tres cinquens de 5.000 euros.
Enguany s'han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 35 sèries, 30 en format físic, cinc en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros. En canvi, s'ha eliminat La Dooble, un segon número dins del mateix bitllet de la Grossa que servia per fer participacions a entitats sense ànim de lucre.
A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.