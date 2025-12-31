POLICIAL
Desmantellen dos plantacions de marihuana al Tarragonès i a la Conca de Barberà
La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones de nacionalitat albanesa per tràfic de drogues
El Destacament Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Tarragona (DFF), en el marc de l’operació MANGA, ha desmantellat dos plantacions il·legals de marihuana indoor, una a la localitat de Montblanc i una altra en Roda de Berà.
La investigació té el seu origen a mitjans del mes d’abril de 2025, amb la col·laboració de la Policia Local de Roda de Berà i s’han estès més de vuit mesos per poder identificar totes les persones que componien l’organització criminal. El grup criminal disposava a l’interior de dos immobles cultius de marihuana tipus indoor. També es va detectar que les escomeses d’electricitat havien estat manipulades.
També els investigadors van poder constatar que els membres de l’organització criminal desmantellada extremaven les mesures de seguretat als immobles on es van descobrir els cultius. Els habitatges estaven proveïts de tota mena d’aïllaments, acústics i visuals per evitar la seua detecció des de l’exterior, fins i tot utilitzant sofisticats sistemes per emmascarar l’olor pròpia que desprèn la flor de la marihuana.
Fins i tot en els desplaçaments fora dels immobles extremaven les mesures de seguretat per no aixecar sospites que poguessin indicar les activitats il·lícites a què s’estaven dedicant. Aquesta manera de procedir ha quedat evidenciada amb la troballa a la nau industrial de Montblanc de dos termos industrials «caleteados», els quals s’utilitzaven per ocultar la marihuana en el seu transport per carretera per a la seva distribució als punts de guarderia o venda.
La matinada del passat dia 17 de desembre es van fer dos entrades i registre a les localitats citades de Montblanc i Roda de Berà en les que es van detenir a quatre persones, d’entre 27 i 32 anys, de nacionalitat albanesa.
Als detinguts se’ls imputen els delictes de tràfic i cultiu de droga, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric, estimant en gairebé 46.000 euros l’electricitat consumida de manera fraudulenta.
Al dispositiu van participar agents del Destacament Fiscal i Fronteres, amb el suport d’UOPJ, d’un guia i gos detector de diners i patrulles territorials, Unidades aquestes de la Comandància de Tarragona; així com efectius del GRS núm. 5 de Saragossa. També es va comptar amb els suports de tècnics d’ENDESA i de la Unitat d’Intervenció i Suport del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya.
En total es van confiscar 102 plantes de marihuana en el seu màxim desenvolupament, 67 kg de plantes florides i divers material fet servir per al cultiu i processament de la droga.
Les persones detingudes, la droga confiscada, els diners intervinguts i altres material, han estat posats a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 8 dels d’El Vendrell, que va decretar l’ingrés a presó dels detinguts.