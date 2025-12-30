TURISME
El turisme a la demarcació de Tarragona creix d’1,3 milions a gairebé 3,2 milions en 25 anys
El 43% dels visitants a Tarragona és estranger, la resta són visitants locals i de tot l'Estat
El salt d’escala que ha experimentat el turisme és una de les grans transformacions que ha viscut Catalunya durant el primer quart del segle XXI. El país ha duplicat els 13,4 milions de visitants que ja rebia al tombant de segle i se situa ara a la ratlla dels 27,6 milions de persones, segons dades de l’INE. Barcelona abandera aquesta explosió, amb 12,7 milions de visitants el 2024, gairebé la meitat.
Més enllà de la capital, el turisme ha anat amunt a les principals destinacions turístiques, i en general a totes les demarcacions de Catalunya. L’ocupació hotelera s’ha més que duplicat a l’àrea de Barcelona (de 5,3 milions a 13,1 milions, segons dades de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE), i ha crescut de forma similar, en termes relatius, a Tarragona, d’1,3 milions a gairebé 3,2 milions.
A Tarragona, als municipis de la Costa Daurada l’increment de visitants en hotels ha estat encara superior, fins a un 120% més. Les xifres que reflecteixen l’auge del turisme són el pas d’1,3 milions a 2,9 milions de clients d’hotels entre el 1999 i el 2024.
A la demarcació de Girona el salt és de 2,5 a 4,2 milions (un 66% més), i a Lleida és molt menor en nombres absoluts i relatius: de menys de 700.000 turistes en hotels, a prop de 960.000 (un 37% de creixement).
Pel que fa a les principals zones turístiques, la Costa Brava capitalitza el turisme gironí. L’any passat va allotjar 4 milions de visitants només en hotels (dels 4,2 de tota la demarcació), un milió i mig més que fa 25 anys.
Origen dels clients hotelers
Les dades d’ocupació hotelera per demarcació descobreixen el pes dels visitants estrangers sobre el total en cada territori. En aquest aspecte, a l’àrea de Barcelona manen els turistes estrangers amb fins a un 74% dels clients hotelers, molts més que fa 25 anys, quan eren el 60% de l’ocupació.
Lluny d’aquests percentatges se situen Tarragona (amb un 43% de turista estranger, si fa no fa com l’any 1999) i particularment Lleida, ara amb un 20%, això sí, amb vuit punts més que al tombant de segle. Girona és l'única demarcació on el pes dels estrangers ha caigut, per bé que lleugerament, del 63% fa un quart de segle, a un 60%.