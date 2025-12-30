MOBILITAT
Reparada la incidència entre el Prat i Bellvitge però encara hi ha retards en diverses línies
El problema ha afectat l’R2 Sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17, mentre que l’R2 Nord i R11 han patit un robatori de coure
L’avaria en la infraestructura que aquest dimarts ha afectat la circulació de les línies R2 Sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17 s’ha reparat cap a les 11 del matí, però encara hi ha retards i els trens han de circular amb limitació de velocitat per la zona. Els retards han començat a primera hora per una incidència a la infraestructura entre el Prat de Llobregat i Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). La previsió és que els trens recuperin de forma progressiva les freqüències de pas habituals, segons informa Renfe Rodalies.
A més a més, des de les 6 del matí, els trens de les línies R2 Nord i R11 han acumulat retards pel robatori de cable; una incidència que també ha quedat resolta cap a dos quarts de 12 del migdia.
Segons explica Adif, poc abans de les 6 del matí s’ha registrat un problema en una via entre Bellvitge i el Prat de Llobregat que ha obligat a circular a una velocitat reduïda pel punt de la incidència. Això ha provocat afectacions i algunes supressions de trens per reduir-ne el nombre i adaptar-los a la capacitat disponible de la infraestructura.