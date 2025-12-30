Societat
L'Agència de Residus subvenciona amb 8,6 MEUR la retirada d'amiant en 581 ubicacions
És la tercera concessió d'ajuts d'aquest 2025, amb un total de 21 MEUR a més de 1.100 beneficiaris
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha publicat la tercera resolució de concessió d’ajuts per a la retirada d’amiant d’edificis de la convocatòria del 2024, que va ampliar dos cops el seu pressupost. En total s'atorguen 8,6 milions d'euros a 581 beneficiaris: 2,7 MEUR a 349 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris; 5,7 MEUR a 211 empreses; i 103.000 euros a 14 ens locals, i 73.000 euros a 7 associacions. Entre les tres tandes d'ajuts, s'han concedit uns 21 milions d'euros a 1.122 beneficiaris.
En la primera resolució de concessió d’ajuts, del maig passat, l’ARC ja va concedir 7,4 MEUR a 281 beneficiaris (148 empreses, 122 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris, 9 ens locals, 1 fundació i 1 associació), i en la segona resolució, a l'octubre, va concedir 4,9 MEUR a 260 beneficiaris (130 empreses, 125 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris, i 5 ens locals).
Els imports per a cada sol·licitant s’han determinat segons els metres quadrats d’amiant a retirar, atenent l'escalat següent: cobertes d'amiant de fins a 49 m2: (2.000 euros); cobertes d'amiant de 50 m2 fins a 99 m2: (40 euros/m2); cobertes d'amiant de 100 m2 fins a 499 m2: (30 euros/m2); cobertes d'amiant de 500 m2 fins 999 m2: (25 euros/m2); i cobertes d'amiant a partir de 1.000 m2: (20 euros/m2).
S’ha subvencionat la retirada, el transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i, si s’escau, mitjans auxiliars. Les actuacions les hauran de dur a terme empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). La major part d’amiant que s’ha sol·licitat retirar són cobertes i, en menor mesura, altres elements com canalons, baixants o dipòsits.
El procediment per a la concessió dels ajuts ha estat respectant l'ordre d'entrada de les sol·licituds, sempre que es presentés la documentació necessària en els períodes establerts fins al límit del pressupost de la subvenció.