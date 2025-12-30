Diari Més

Societat

L'Agència de Residus subvenciona amb 8,6 MEUR la retirada d'amiant en 581 ubicacions

És la tercera concessió d'ajuts d'aquest 2025, amb un total de 21 MEUR a més de 1.100 beneficiaris

Un fragment de teulada de fibrociment.

Un fragment de teulada de fibrociment.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha publicat la tercera resolució de concessió d’ajuts per a la retirada d’amiant d’edificis de la convocatòria del 2024, que va ampliar dos cops el seu pressupost. En total s'atorguen 8,6 milions d'euros a 581 beneficiaris: 2,7 MEUR a 349 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris; 5,7 MEUR a 211 empreses; i 103.000 euros a 14 ens locals, i 73.000 euros a 7 associacions. Entre les tres tandes d'ajuts, s'han concedit uns 21 milions d'euros a 1.122 beneficiaris.

En la primera resolució de concessió d’ajuts, del maig passat, l’ARC ja va concedir 7,4 MEUR a 281 beneficiaris (148 empreses, 122 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris, 9 ens locals, 1 fundació i 1 associació), i en la segona resolució, a l'octubre, va concedir 4,9 MEUR a 260 beneficiaris (130 empreses, 125 persones físiques, autònoms i comunitats de propietaris, i 5 ens locals).

Els imports per a cada sol·licitant s’han determinat segons els metres quadrats d’amiant a retirar, atenent l'escalat següent: cobertes d'amiant de fins a 49 m2: (2.000 euros); cobertes d'amiant de 50 m2 fins a 99 m2: (40 euros/m2); cobertes d'amiant de 100 m2 fins a 499 m2: (30 euros/m2); cobertes d'amiant de 500 m2 fins 999 m2: (25 euros/m2); i cobertes d'amiant a partir de 1.000 m2: (20 euros/m2).

S’ha subvencionat la retirada, el transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i, si s’escau, mitjans auxiliars. Les actuacions les hauran de dur a terme empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). La major part d’amiant que s’ha sol·licitat retirar són cobertes i, en menor mesura, altres elements com canalons, baixants o dipòsits.

El procediment per a la concessió dels ajuts ha estat respectant l'ordre d'entrada de les sol·licituds, sempre que es presentés la documentació necessària en els períodes establerts fins al límit del pressupost de la subvenció.

tracking