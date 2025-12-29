SEGURETAT
Salou, Vandellòs, Constantí i Montblanc estudien incorporar lectors de matrícules
LECTIO és el sistema tecnològic de la policia catalana que facilita investigacions i incidents de seguretat ciutadana
El sistema LECTIO de lectors de matrícules dels Mossos d’Esquadra avança al Camp de Tarragona amb Salou, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Constantí i Montblanc entre els municipis amb Policia Local que han demanat informació per adherir-s’hi. El projecte llegeix les plaques dels vehicles que circulen per les carreteres de Catalunya i aporta informació d’interès per a investigacions policials i per agilitzar la resolució d’incidents de seguretat ciutadana.
D’entrada es va dissenyar per instal·lar lectors als municipis sense Policia Local, amb l’acompanyament dels Mossos en els tràmits i la interlocució amb els ajuntaments, i també amb xerrades informatives adreçades a consistoris, consells comarcals i altres ens. El 2025 s’han rebut 30 sol·licituds i 29 ajuntaments han mostrat interès a sumar-s’hi també.
Entre gener i octubre del 2025, les diferents unitats han fet més de 161.000 consultes amb l’estat actual de càmeres repartides pel territori, una eina especialment útil en investigacions de policia judicial sobre crim organitzat i terrorisme. Ara mateix, 59 municipis sense Policia Local ja estan plenament integrats al sistema; onze ajuntaments més estan en diverses fases de tramitació administrativa per donar-se d’alta i dotze es troben en fase de rebre la certificació tècnica prèvia. La previsió és tancar el 2025 amb 70 municipis connectats.
Pel que fa als municipis amb Policia Local, des de finals del 2023 es treballa per incorporar-los a LECTIO. El primer serà Gavà, previsiblement el primer trimestre de l’any vinent, un cop es validi el Conveni de Compartició de Dades. A més de Salou, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Constantí i Montblanc, han sol·licitat informació Cervera, Martorelles, Figueres, Torelló, Cardona, Tona, Vic, Olot, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Roquetes, Deltebre, La Ràpita i Balaguer.
Control viari i tecnologia
En l’àmbit viari, s’han adquirit 40 lectors per ubicar-los en 18 punts de la xarxa catalana, amb control en ambdós sentits. El desembre del 2024 es va completar una primera fase amb 16 lectors en 6 punts de vies ràpides (C-31, C-33 i AP-7), i les fases següents s’han desplegat enguany. A més, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit vuit lectors a l’AP-7 (Porta de Barcelona i peatge de la Roca), fins a sumar 48 lectors, i es tramita l’adquisició de 32 més. El projecte està cofinançat per la Unió Europea i preveu una plataforma d’intel·ligència de dades a partir del febrer del 2026, així com la connectivitat de càmeres en vehicles de Seguretat Ciutadana per alertar davant matrícules d’interès com vehicles sostrets.