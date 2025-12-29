TRADICIONS
30 anys del Bany de Sant Silvestre vila-secà
El pròxim 31 de desembre l’Associació de Veïns de la Pineda celebrarà el trentè aniversari des que va posar en marxa la tradició de fer l’últim bany de l’any al mar
El frontal marítim del Parc del Pinar del Perrquet de la Pineda tornarà a acollir, aquest 31 de desembre, el Bany de Sant Silvestre que organitza l’Associació de Veïns del nucli vila-secà. Enguany, però, la cita tindrà format d’aniversari, perquè se celebren els 30 anys des que l’entitat va posar en marxa aquesta tradició popular. La idea, explica Antonio Lleonart, president de l’Associació, se’ls va acudir gairebé per casualitat: «Era un migdia del 31 de desembre i estàvem fent una cervesa, aquí a la Pineda, amb el llavors president, Juan Carlos Rodríguez, quan van aparèixer un parell de nois amb el seu gos, tots mullats, que ens van explicar que venien de fer el Bany de Sant Silvestre. Quan vam marxar, ens vam quedar pensant i vam decidir que potser ho podríem fer també nosaltres. I així va ser com el 1995 vam fer el primer Bany».
PER ESCALFAR EL COS
En aquella primera ocasió hi van participar una vintena de banyistes. Tres dècades després, són més de tres-centes les persones que, fidelment, s’acosten fins a la Pineda per fer l’últim capbussó de l’any en aigua salada. El ritual està perfectament pautat. Els banyistes poden anar-hi disfressats i, en arribar, reben una bosseta amb els dotze grans de raïm. Des de l’escenari, on no para de sonar la música, se’ls convoca a tots a menjar-se el raïm mentre sonen les dotze campanades i tot seguit, es dona el tret de sortida a la remullada popular. En sortir de l’aigua, els participants reben de la mà dels voluntaris de l’associació una mica de caldo calent, xocolata i un dolç, que els ajuden a fer passar el fred. Així i tot, l’Antonio assegura que «l’aigua no està tan freda com pot semblar», afirmant que «fa més fred a fora que a dins».
En trenta anys d’història, recorda, només una vegada van patir per la temperatura, perquè va començar a ploviscar. «Però vam acabar més mullats els del passeig que els de dins del mar», bromeja. Enguany avisen que per celebrar l’aniversari tenen preparades algunes novetats, però es resisteix a avançar-ne cap «per mantenir la sorpresa». Durant la festa d’aquest 31 de desembre aprofitaran també per entregar el premi a la millor disfressa i al balcó de la Pineda més ben decorat amb motius nadalencs.