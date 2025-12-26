Successos
Bombers apaguen dos incendis el dia de Nadal en dues cases, una a la Secuita i una altra a Roquetes
Un home va resultar ferit menys greu durant el foc al Baix Ebre
Els Bombers de la Generalitat van realitzar dos serveis destacats durant el dia de Nadal a la demarcació de Tarragona. El primer servei va tenir lloc a les 17.58 hores en un habitatge del carrer Delfí Guinovart de la Secuita (Tarragonès). En aquest hi van treballar tres dotacions en ser alertats d’un incendi a la xemeneia d’una casa. A la seva arribada la xemeneia ja estava apagada i no hi havia fum. Van revisar amb la càmera tèrmica per descartar punts calents. Cap persona va resultar ferida.
A la nit, al camí Parellades de Roquetes els Bombers van treballar en l’extinció de l’incendi que es va produir en un habitatge, i que va afectar el menjador de l’immoble. L'avís el van rebre a les 23.31 hores i es van desplaçar amb quatre dotacions. El SEM va atendre i traslladar un home, menys greu, a l’hospital de Tortosa. La resta de la família, una dona i dues menors, van rebre l'alta in situ.
Atropellament a Tarragona
Dimecres per la tarda, a les 18.31 hores, una persona va resultar ferida greu a la carretera de València de Tarragona després de ser atropellada per una motocicleta. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari. Els Bombers hi van treballar amb tres dotacions terrestres donant suport al SEM.
Durant la matinada del 25 de desembre, un camioner també va ser atès en un hospital després de bolcar el camió que conduïa a l'AP-7, al seu pas per l'Aldea (Baix Ebre). L'accident del camió, que transportava restes d'animals, va obligar a tallar el trànsit durant unes hores i va causar algunes retencions de trànsit.
A més, un vehicle va envestir les restes que hi havia a la calçada, que també van arribat a la mateixa via en direcció nord, de manera que va ser necessari tallar el trànsit en ambdós sentits fins que van poder retirar els vehicles, les restes orgàniques i netejar la via per retirar el greix i descontaminar.