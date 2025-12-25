Meteorologia
La neu tenyeix de blanc la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Conca de Barberà
En alguns casos les enfarinades s'han produït al voltant dels 300 i els 400 metres
La neu ha fet acte de presència a diverses comarques de Catalunya aquest dijous, en alguns casos amb enfarinades al voltant dels 300 i els 400 metres. És el cas de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia o la Segarra, on han caigut volves de neu en municipis com Tivissa, Falset o Margalef. Han estat nevades de poca consideració i on la neu no ha acabat d’agafar. Al nord del país la neu ha caigut amb més força a les comarques del Pirineu i alguna del Prepirineu.
L'aiguaneu ha fet acte de presència a la capital del Priorat des de primera hora del matí del dia de Nadal, si bé a mesura que han avançat les hores ha anat intensificant-se i la neu ha començat a agafar tímidament poc abans del migdia en mobiliari urbà, terrasses i cotxes aparcats. Una imatge que alguns han aprofitat per immortalitzar, sota l'aixopluc de paraigües i balcons. «Hem quedat sorpresos perquè no hi comptàvem», ha explicat Ramon Soldevila, veí de Falset. El temporal Filomena és l'últim record de la ciutat nevada que té aquest veí, quan es van assolir grans gruixos de neu que van comportar complicacions a la comarca durant diversos dies.
Ara bé, hi ha qui també veu en aquest episodi de neu un bon auguri per al camp i les reserves d'aigua de la comarca. «És molt important que caigui una bona nevadeta, pel que fa a l'aigua. Però que nevi per Nadal és pura anècdota d'hivern», ha assegurat Antonio Orensanz, qui fa prop de seixanta anys que viu a Falset.
El temporal de neu ha anat acompanyat també de precipitacions de pluja. El registre més destacat recollit aquest dijous pel Servei Meteorològic de Catalunya ha estat de 17,1 litres per metre quadrat a Cunit.