Meteorologia
Quin temps farà durant les festes de Nadal a Tarragona?
La inestabilitat marcarà les jornades festives al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Catalunya gaudirà aquest dimecres d’una pausa puntual de la pluja i la neu, just abans de l’arribada d’un dels Nadals més inestables dels últims anys. La millora del temps serà curta —no superarà les 24 hores— i donarà pas a una nova llevantada que podria assolir el seu punt àlgid el dia de Sant Esteve, amb tempestes intenses a les comarques gironines i un fort temporal marítim a la Costa Brava.
Segons el pronòstic meteorològic per a dimecres, 24 de desembre, la jornada començarà amb un cel força variable i abundant nuvolositat arreu del territori, especialment al terç est i al Pirineu. Durant la matinada i el matí no es descarten algunes pluges febles i disperses a zones de Girona, com l’Empordà, el Gironès o la Selva.
Al Pirineu, encara es podrien registrar nevades residuals al vessant nord, que continuaran acumulant gruixos de neu al sector oriental de la serralada, fins i tot a cotes mitjanes i baixes. Amb el pas de les hores, els núvols tendiran a desplaçar-se cap al sud i s’obriran clarianes a la meitat nord del país, deixant pas a estones de sol i una sensació de relativa bonança.
A Ponent, el temps es mantindrà estable, però amb boires denses i persistents entre l’Urgell i la Noguera, que podrien allargar-se fins a la tarda i provocar un ambient fred i humit. Tot i la millora puntual, els experts recomanen no guardar el paraigua, ja que la inestabilitat tornarà amb força a partir de les pròximes jornades.
La tarda de dimecres estarà marcada pel retorn del sol a bona part de Catalunya, després d’una setmana dominada pel cel tapat i gris. L’atmosfera es mostrarà més clara, amb presència només d’alguns núvols alts i prims que no deixaran precipitacions.
De cara a la nit, però, el temps tornarà a mostrar signes de canvi. La tramuntana farà acte de presència a l’extrem nord del país, amb ràfegues que podran superar els 50 o 60 km/h, mentre que el mestral arribarà al Delta de l’Ebre. L’entrada d’aquests vents anirà acompanyada d’un augment progressiu de la nuvolositat durant les últimes hores del dia, un indici clar del gir meteorològic previst per a la jornada de Nadal.
Pel que fa a les temperatures, s’espera una pujada lleu, sobretot a les zones del litoral i del prelitoral, on les màximes se situaran entre els 12 i els 14 °C. A l’interior, en canvi, els termòmetres quedaran més continguts, amb valors que no arribaran als 10 °C en molts indrets. Al Pirineu, no es descarten algunes glaçades matinals a les valls.
Un Nadal marcat pel fred, la neu i els temporals
La inestabilitat meteorològica tornarà amb força a Catalunya a partir del dia de Nadal, iniciant un episodi de temps advers que s’allargarà fins al cap de setmana. La jornada de Nadal estarà dominada per un cel gris i tapat a bona part del país, amb l’entrada de vents de gregal i nord-est que arrossegaran masses d’aire fredes i humides.
Aquest escenari provocarà una baixada notable de les temperatures, amb màximes que no superaran els 10 °C en cap punt del territori, mentre que la cota de neu descendirà fins als 1.000 metres. Durant el matí s’esperen pluges intermitents, febles o moderades, que al Pirineu, Prepirineu i en altres serralades de l’interior —com el Montseny, el Parc Natural dels Ports o les muntanyes de Prades— cauran en forma de neu.
A la tarda, el vent de llevant s’intensificarà a la Costa Brava i donarà pas a un temporal amb ruixats intensos al litoral gironí. L’episodi es reforçarà durant el dia de Sant Esteve, amb ràfegues de vent de l’est que podrien superar els 70 km/h i incidir de ple sobre la línia de costa. El temporal marítim serà molt destacable, amb onades que podrien superar els sis metres al Cap de Creus. Al nord-est del país, els aiguats i les tempestes podrien ser perillosos, amb acumulacions que localment superarien els 150 o 200 litres per metre quadrat.
Les nevades també guanyaran protagonisme al vessant sud del Pirineu, on els gruixos podrien superar el mig metre al sector oriental de la serralada, especialment a cotes més altes, a mesura que la temperatura pugi lleugerament. A la resta de Catalunya, el cel es mantindrà molt tapat, amb pluges més febles i irregulars.
Dissabte continuarà la inestabilitat, sobretot durant el matí, amb nous xàfecs, llamps i trons al litoral de Girona i al nord de Barcelona. Al sud del país, les precipitacions seran moderades i quedaran restringides principalment a la franja costanera, mentre que les comarques interiors començaran a notar una millora, amb clarianes i boires.
De cara a diumenge, el temps tendirà a estabilitzar-se a la major part del territori. El vent girarà a nord-est i només afavorirà la formació d’algunes pluges a les comarques de l’Ebre. Amb el pas de les hores, la nuvolositat anirà a menys i les temperatures pujaran de manera progressiva, apropant-se als valors habituals per a l’època.
La millora s’acabarà de consolidar dilluns, amb una jornada sense pluges ni nevades. S’esperen condicions de calma, boires a les planes i fondalades de l’interior i moltes estones de sol. Tot i això, l’entrada de tramuntana portarà les primeres masses d’aire fred i sec del nord d’Europa, fet que farà recular de nou els termòmetres.