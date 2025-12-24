Meteorologia
Activat el pla Inuncat a Tarragona per pluja intensa i neu fins dissabte
Es preveuen onades superiors a 4 metres al litoral central i la cota de neu baixarà a 400 metres a Tarragona
Protecció Civil ha activat aquest dimecres el pla de prevenció per risc d'inundacions INUNCAT per pluja molt intensa des de demà i fins a la matinada de dissabte, sobretot a les comarques de Girona, amb una cota de neu de 400 metres a Tarragona i de 600 a la resta del territori, i onades de més de quatre metres al litoral central i nord de Catalunya.
Protecció Civil ha activat aquest pla davant la previsió del servei Meteocat que les pluges puguin acumular més de cent litres per metre quadrat en vint-i-quatre hores a les comarques del nord de Girona.
Meteocat precisa que des de les 13 hores de demà, dia de Nadal, i fins a la 01 hores de dissabte, les pluges poden ser molt intenses, i que ja per la nit de demà i fins a la matinada de dissabte pot caure neu amb espessors superiors als cinc centímetres per sobre dels 600 metres.
La neu pot caure amb gruixos de dos centímetres a la Terra Alta i superiors als vint centímetres per sobre dels 1.400 metres al Ripollès.
Meteocat ha llançat també un avís vermell per l'estat de la mar, amb onades superiors als quatre metres, marejada de llevant i mar de fons, sobretot al litoral central i nord de Catalunya.
Aquest servei meteorològic recorda que fa 25 anys, Catalunya també va viure un Nadal plujós, com s'espera que sigui el d'enguany.
El 2000, entre els dies 20 i 24 de desembre es van acumular més de 200 litres per metre quadrat al Montseny (Vallès Oriental/Selva) i en sectors de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i Alt Empordà, amb neu molt abundant a cotes altes.