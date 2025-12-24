MOBILITAT
L’ATM del Camp de Tarragona manté els descomptes del 50% als abonaments del transport públic
Les noves tarifes entraran en vigor el 15 de gener amb una actualització del 3,5%
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona mantindrà la reducció del 50% en el preu dels abonaments i dels títols multiviatge del transport públic, ja que el govern espanyol ha prorrogat la seva aportació a la mesura. L’acord, adoptat pel consell d’administració de l’ATM, preveu que la Generalitat assumeixi el 30% de la bonificació, mentre que l’Estat n’aportaria el 20% restant. La decisió permet donar continuïtat a uns descomptes que han tingut un impacte directe en l’ús del transport públic a la demarcació i als països catalans.
En paral·lel, les ATM del Camp, Lleida i Girona han aprovat una actualització del 3,5% de les tarifes de cara al 2026, amb l’objectiu de compensar l’augment dels costos d’explotació dels serveis en el context econòmic actual. Les tarifes havien estat congelades entre els anys 2021 i 2023. Les noves tarifes entraran en vigor el dijous 15 de gener, i els títols adquirits fins al dia 14 caducaran el 28 de febrer per facilitar l’esgotament dels bitllets comprats amb la tarifa anterior. A més, el sistema tarifari incorporarà una quarta zona, pensada com a pas previ a la integració tarifària de les Terres de l’Ebre prevista per a l’any vinent.
Bonificacions estatals assegurades
L’acord estatal també inclou la posada en marxa de l’Abonament Únic, previst per a la segona quinzena de gener, que permetrà viatjar de manera il·limitada durant 30 dies en serveis de Cercanías, Rodalies, Mitjana Distància i autobusos interurbans de competència estatal per una tarifa plana de 60 euros, o de 30 euros per a joves menors de 26 anys, reforçant el marc de suport al transport públic i la mobilitat quotidiana. Una mesura clau per a milers d’usuaris del Camp i del conjunt del país.