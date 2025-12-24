Diari Més

MOBILITAT

L’ATM del Camp de Tarragona manté els descomptes del 50% als abonaments del transport públic

Les noves tarifes entraran en vigor el 15 de gener amb una actualització del 3,5%

La mesura manté la bonificació del 50%, actualitza les tarifes en un 3,5% i fixa l’entrada en vigor d'aquestes el 15 de gener de l'any vinent.

La mesura manté la bonificació del 50%, actualitza les tarifes en un 3,5% i fixa l’entrada en vigor d'aquestes el 15 de gener de l'any vinent.GENERALITAT

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona mantindrà la reducció del 50% en el preu dels abonaments i dels títols multiviatge del transport públic, ja que el govern espanyol ha prorrogat la seva aportació a la mesura. L’acord, adoptat pel consell d’administració de l’ATM, preveu que la Generalitat assumeixi el 30% de la bonificació, mentre que l’Estat n’aportaria el 20% restant. La decisió permet donar continuïtat a uns descomptes que han tingut un impacte directe en l’ús del transport públic a la demarcació i als països catalans.

En paral·lel, les ATM del Camp, Lleida i Girona han aprovat una actualització del 3,5% de les tarifes de cara al 2026, amb l’objectiu de compensar l’augment dels costos d’explotació dels serveis en el context econòmic actual. Les tarifes havien estat congelades entre els anys 2021 i 2023. Les noves tarifes entraran en vigor el dijous 15 de gener, i els títols adquirits fins al dia 14 caducaran el 28 de febrer per facilitar l’esgotament dels bitllets comprats amb la tarifa anterior. A més, el sistema tarifari incorporarà una quarta zona, pensada com a pas previ a la integració tarifària de les Terres de l’Ebre prevista per a l’any vinent.

Bonificacions estatals assegurades

L’acord de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona per mantenir els descomptes del 50% als abonaments del transport públic va quedar avalat ahir pel marc estatal aprovat aquest dimarts pel govern espanyol. El Consell de Ministres va acordar prorrogar durant tot el 2026 les ajudes vigents al transport públic, una decisió clau per garantir la continuïtat de la bonificació estatal del 20% que permet a les ATM catalanes, entre elles la del Camp de Tarragona, sostenir els descomptes acordats. La mesura, anunciada pel president Pedro Sánchez i detallada pel ministre de Transports, Óscar Puente, assegura estabilitat al sistema i dona cobertura a les decisions preses a Catalunya, on la Generalitat aporta el 30% restant de la bonificació. 

L’acord estatal també inclou la posada en marxa de l’Abonament Únic, previst per a la segona quinzena de gener, que permetrà viatjar de manera il·limitada durant 30 dies en serveis de Cercanías, Rodalies, Mitjana Distància i autobusos interurbans de competència estatal per una tarifa plana de 60 euros, o de 30 euros per a joves menors de 26 anys, reforçant el marc de suport al transport públic i la mobilitat quotidiana. Una mesura clau per a milers d’usuaris del Camp i del conjunt del país.
tracking