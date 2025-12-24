NADAL
Els millors plans per celebrar Cap d'Any a la demarcació de Tarragona
Reus, Salou, Tarragona o Vila-seca, entre d'altres, oferiran una àmplia programació festiva
La demarcació de Tarragona es prepara per acomiadar l’any amb àmplies propostes festives repartides entre Tarragona, Reus, Salou i Vila-seca. Espais emblemàtics, música en directe, sessions de DJs i activitats pensades per a tots els públics marcaran la nit del 31 de desembre i les primeres hores del nou any, amb actes organitzats principalment pels ajuntaments, amb formats diversos i per a totes les edats.
A Tarragona, la plaça Corsini tornarà a convertir-se en l’epicentre festiu del darrer dia de l’any. L’espai acollirà, d’una banda, el tradicional Cap d’Any infantil a les dotze del migdia, pensat perquè els més petits puguin celebrar l’entrada del nou any en un ambient familiar i musical. A la mitjanit, la plaça serà l’escenari d’una gran revetlla per donar la benvinguda al 2026. Ambdues propostes estan organitzades per l’Ajuntament de Tarragona amb el suport de Mercats de Tarragona i de les conselleries de Cultura i Festes, Comerç i Turisme.
A Reus, la celebració tornarà a tenir com a punt central la plaça del Mercadal. La festa començarà a partir de les 23 hores amb música non-stop per escalfar l’ambient fins a la matinada, amb una sessió Flaixbac a càrrec d’Andreu Presas. A més, a les dotze de la nit es viuran les campanades en directe, en una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania.
A Salou, la Festa de Cap d’Any se celebrarà, com és habitual, al Pavelló Municipal Salou Centre. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, obrirà portes passada la mitjanit i oferirà música i festa per donar la benvinguda al nou any. Les entrades tenen un preu de 5 euros destinat a beneficència i l’aforament serà limitat, mantenint així el caràcter solidari i controlat de la celebració.
Finalment, Vila-seca també aposta per una revetlla nocturna al Pavelló Municipal d’Esports, amb festa i música fins a la matinada. La proposta inclou DJs, animació i diverses sorpreses per als assistents, amb una entrada de 10 euros. La celebració s’allargarà des de la una fins a les sis del matí, oferint una opció festiva per començar l’any amb energia.