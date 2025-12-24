Policial
Detenen 11 persones al Camp de Tarragona per dedicar-se al cultiu de marihuana
L’operatiu de la segona fase de la investigació va culminar amb sis entrades i escorcolls a domicilis de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Penedès
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aranvan desarticular un entramat criminal relacionat amb plantacions interiors i exteriors de marihuana de grans dimensions. El 17 de desembre, van detenir 11 persones, d’entre 25 i 47 anys, en les sis entrades i escorcolls que van fer a les localitats de Valls, Querol i el Pla de Santa Maria (Alt Camp), Barberà de la Conca (Conca de Barberà) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Aquestes detencions culminen la segona fase d’una investigació que es va iniciar a finals de 2024 quan la policia va localitzar un espai desforestat amb signes evidents d’haver-se utilitzat com a plantació de marihuana a l’aire lliure, al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). Les gestions inicials van permetre identificar algunes persones que, al cap dels mesos, van reactivar l’activitat il·lícita en aquella zona. En la primera fase, explotada el 9 de setembre del 2025, ja es van detenir tres homes encarregats de cultivar i controlar la plantació exterior.
Detenció de la cúpula
L’anàlisi de la informació i del material intervingut en aquella fase inicial va permetre als investigadors constatar que el grup criminal estava format per un nombre superior de persones, fet que va donar lloc a la continuïtat de la investigació.
Les gestions d’investigació van determinar que alguns dels membres pendents de detenir formaven l’aparell logístic i directiu del grup, i que estaven establerts en domicilis, principalment, de la zona de l’Alt Camp i comarques pròximes, on també disposaven de plantacions indoor.
Amb tots els indicis recollits, el 17 de desembre es va executar un dispositiu específic per neutralitzar els integrants que restaven del grup i desmantellar les possibles plantacions interiors amb les quals se’ls relacionava. Més de 100 efectius policials, entre investigadors i dotacions d’ARRO i BRIMO, es van activar per abordar l’entrada a sis domicilis on van localitzar i detenir deu homes i una dona per la seva presumpta implicació amb l’activitat il·lícita del grup.
A l’interior dels habitatges, els investigadors van intervenir més de 10.000 euros en metàl·lic així com dues pistoles d’aire comprimit, navalles, punys americans, una defensa elèctrica, balisses i inhibidors de freqüència.
També van localitzar i desmantellar una plantació d’unes 2.300 plantes repartides en dos pisos dins del mateix immoble, segons la seva mida i estat de floració. La defraudació elèctrica per mantenir el cultiu, juntament amb la d’un altre habitatge on es van localitzar les restes d’una altra plantació inactiva, ascendia a més de 40.000 euros.
A part de les plantes, també es van comissar més de 9 kg de marihuana, 2,5 kg d’haixix i més de 100 grams de cocaïna. Una quantitat de droga que, segons taula de Preus i Pureses del Mercat Il·lícit emesa per la Oficina Nacional Central de Estupefacientes, té un valor de venda al detall en el mercat il·lícit superior als 80.000 euros.
En total, els detinguts acumulaven més de 40 antecedents. Tots ells van passar a disposició judicial. Se’ls atribueixen delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.