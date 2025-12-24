Nadal
Aquests són els municipis de Tarragona que tenen pista de gel aquest Nadal
Diversos municipis han instal·lat pistes de gel perquè grans i petits gaudeixin de les festes fent una activitat diferent
Diversos municipis de la demarcació de Tarragona compten aquest Nadal amb pistes de gel, una de les activitats familiars més buscades durant les festes. A la ciutat de Tarragona hi ha fins a dues opcions, la Tarraco Gel i la que s’instal·larà durant el Parc de Nadal.
Tarraco Gel, situada al carrer Josep Maria Folch i Torres del centre comercial Les Gavarres, obrirà el proper 28 de novembre i estarà disponible fins el 7 de gener. Els preus per poder accedir a aquesta pista de gel parteixen des dels 13 euros.
D’altra banda, el Parc de Nadal, que se celebrarà al Palau de Congressos des del 27 de desembre fins el 4 de gener, també disposarà d’una pista de gel. A més, l’espai comptarà amb espectacles, una àrea de tallers de pintura i manualitats, una zona exterior amb inflables i un espai de restauració i descans per a les famílies.
El Morell també prepara la seva pròpia pista de gel per a la Fira de Nadal, que enguany se celebrarà del 28 al 30 de novembre a l’esplanada del carrer Àngel Guimerà. La pista serà sintètica i gratuïta, i formarà part d’un programa atapeït d’activitats, amb concerts, trenet, tallers, gastronomia, artesania i ambientació que transformarà el municipi.
Tortosa també disposarà de la pista de gel del Parc Municipal que tornarà a instal·lar-se a la ciutat. La pista formarà part d’un calendari més ampli que inclou l’encesa de llums, activitats familiars, tallers, elements decoratius en 3D i propostes pensades per dinamitzar el comerç local. A més, s’oferiran vals de descompte per a la pista des dels establiments adherits a la campanya.
Així doncs, aquestes pistes de gel aniran acompanyades dels parcs i fires de Nadal de cada municipi, que complementaran l’oferta hivernal amb espectacles, tallers, artesania i propostes dirigides especialment al públic familiar. Amb això, la demarcació torna a apostar per espais de trobada i lleure nadalenc, i manté la tradició de convertir el gel en un dels grans protagonistes de les festes.