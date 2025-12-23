Diari Més

Three Minds: contundència, ràbia i realitat social

El grup actuarà el pròxim 28 de gener a la sala Stone de Tarragona, on presentarà les seves últimes cançons

Els tres integrants de la banda, Osi Izquierdo, Martín Alba i Antonio Matas.

Els tres integrants de la banda, Osi Izquierdo, Martín Alba i Antonio Matas.

Cristina Serret
Cristina Serret

Three Minds és una banda de Hard Crossover nascuda al Camp de Tarragona que, en poc més d’un any de vida, ha aconseguit fer-se un lloc dins l’escena underground gràcies a una proposta directa, potent i sense filtres. El projecte està format per Osi Izquierdo a la veu, Martín Alba al baix i Antonio Matas a la guitarra, tres músics amb trajectòries i influències diverses que han sabut trobar un punt de trobada sòlid tant musicalment com personalment. 

L’origen del grup es remunta a una cerca gairebé casual. Matas i Martín, que ja es coneixien de feia molts anys —fins i tot havien compartit vestidor al Nàstic i diverses bandes com MOM, Outside o Blowing Goat—, tenien una desena de temes propis i buscaven una veu que encaixés amb l’energia que volien transmetre. Un anunci va fer possible la trobada amb l’Osi, i des del primer assaig la connexió va ser immediata. «No només compartíem una visió musical, sinó també una manera d’entendre el projecte com una cosa honesta i intensa», explica l’Antonio.

Musicalment, Three Minds beu del Hardcore, el Crossover i el Metall, amb riffs ràpids, pesants i plens de canvis de ritme. Tot i ser només tres membres, el so és contundent: la bateria es llança des d’una tauleta, però està pensada per ser tocada en directe, cosa que els permet mantenir la força i precisió sense renunciar a l’impacte. El resultat és una descàrrega d’energia que funciona bé a l’escenari.

L’Antonio explica que «un dels elements clau del grup són les lletres». Escrites majoritàriament per l’Osi, «són textos molt personals i reivindicatius que parlen de vivències pròpies, moments foscos i realitats socials sovint silenciades». Temes com Fango, Siete Infiernos o el recent Desigualdad Social en són un exemple clar. La veu, trencada i plena de ràbia, combina registres guturals amb una dicció clara que permet entendre perfectament el missatge, reforçat pel llenguatge corporal.

En poc temps han publicat quatre temes a YouTube i han començat a moure’s per les xarxes socials amb molt bona acollida. També tenen enregistrat el single Maldita Oscuridad, amb videoclip pendent de publicació, i preparen nous llançaments com Tocando Fondo. Amb diversos concerts ja a l’esquena i una clara voluntat de rodar per sales i festivals, Three Minds es defineix com «una banda que vol transmetre energia, contundència i veritat». El pròxim 28 de gener tocaran a la sala Stone de Tarragona, en una nova oportunitat per demostrar que el directe és l’hàbitat natural de Three Minds.

