Música
Three Minds: contundència, ràbia i realitat social
El grup actuarà el pròxim 28 de gener a la sala Stone de Tarragona, on presentarà les seves últimes cançons
Three Minds és una banda de Hard Crossover nascuda al Camp de Tarragona que, en poc més d’un any de vida, ha aconseguit fer-se un lloc dins l’escena underground gràcies a una proposta directa, potent i sense filtres. El projecte està format per Osi Izquierdo a la veu, Martín Alba al baix i Antonio Matas a la guitarra, tres músics amb trajectòries i influències diverses que han sabut trobar un punt de trobada sòlid tant musicalment com personalment.
L’origen del grup es remunta a una cerca gairebé casual. Matas i Martín, que ja es coneixien de feia molts anys —fins i tot havien compartit vestidor al Nàstic i diverses bandes com MOM, Outside o Blowing Goat—, tenien una desena de temes propis i buscaven una veu que encaixés amb l’energia que volien transmetre. Un anunci va fer possible la trobada amb l’Osi, i des del primer assaig la connexió va ser immediata. «No només compartíem una visió musical, sinó també una manera d’entendre el projecte com una cosa honesta i intensa», explica l’Antonio.
Musicalment, Three Minds beu del Hardcore, el Crossover i el Metall, amb riffs ràpids, pesants i plens de canvis de ritme. Tot i ser només tres membres, el so és contundent: la bateria es llança des d’una tauleta, però està pensada per ser tocada en directe, cosa que els permet mantenir la força i precisió sense renunciar a l’impacte. El resultat és una descàrrega d’energia que funciona bé a l’escenari.
L’Antonio explica que «un dels elements clau del grup són les lletres». Escrites majoritàriament per l’Osi, «són textos molt personals i reivindicatius que parlen de vivències pròpies, moments foscos i realitats socials sovint silenciades». Temes com Fango, Siete Infiernos o el recent Desigualdad Social en són un exemple clar. La veu, trencada i plena de ràbia, combina registres guturals amb una dicció clara que permet entendre perfectament el missatge, reforçat pel llenguatge corporal.
En poc temps han publicat quatre temes a YouTube i han començat a moure’s per les xarxes socials amb molt bona acollida. També tenen enregistrat el single Maldita Oscuridad, amb videoclip pendent de publicació, i preparen nous llançaments com Tocando Fondo. Amb diversos concerts ja a l’esquena i una clara voluntat de rodar per sales i festivals, Three Minds es defineix com «una banda que vol transmetre energia, contundència i veritat». El pròxim 28 de gener tocaran a la sala Stone de Tarragona, en una nova oportunitat per demostrar que el directe és l’hàbitat natural de Three Minds.