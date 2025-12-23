Resum 2025
La represa dels trens i el conflicte de la pesca, el més destacat el 2025 al Camp de Tarragona
La voluntat de les nuclears d'allargar la seva vida útil i la implantació de les ZBE marquen també l'any
La represa del trànsit ferroviari pel corredor mediterrani després de cinc mesos d'obres no ha aconseguit apaivagar les crítiques dels usuaris dels trens davant la continuació dels retards i les incidències. Aquest és un dels temes destacats d'aquest 2025 al Camp de Tarragona, juntament amb el conflicte de la pesca d'arrossegament: el sector ha hagut d'amarrar prematurament les barques per l'esgotament del límit de jornades de pesca imposat per Brussel·les. L'any acaba també amb la voluntat dels gestors de les nuclears de continuar mantenint en marxa les centrals més enllà de la data de tancament. També amb la polèmica implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) a Reus, primer, i a Tarragona, a partir de 2026.
24 de gener Comencen les obres per portar aigua del riu Ebre fins a l'embassament dels Guiamets (Priorat). Els treballs els duu a terme la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb un pressupost de 5,7 milions d'euros i s'enllesteixen durant els següents mesos. L'obra permet que la Comunitat de Regants del Baix Priorat pugui fer un reg de suport a 1.400 hectàrees després d'anys complicats per la sequera, que havien obligat els pagesos a arrencar molts arbres, especialment cirerers.
3 de març Després de cinc mesos de tall ferroviari per les obres d'Adif al túnel de Roda de Berà, els usuaris de les línies de Regionals i Rodalies del sud de Catalunya tornen a utilitzar el tren. Els treballs per a la millora del corredor mediterrani han tingut afectacions en la mobilitat dels viatges, que han hagut de viatjar amb autobusos habilitats en el pla alternatiu de Renfe. Usuaris abandonen el servei ferroviari durant el tall pels entrebancs que suposa viatjar amb trens, amb retards i incidents diaris.
1 d'abril L'empresa Ponentia anuncia una inversió d'entre 100 i 110 milions d'euros en la construcció d'un polígon industrial i logístic entre els termes de Montblanc i l'Espluga de Francolí. El projecte inclou una terminal ferroviària d'alta capacitat i es desenvoluparà en 110 hectàrees. La voluntat de la promotora és atreure empreses d'alt valor afegit, com tecnològiques o centres de dades. Les obres per condicionar els terrenys s'espera que comencin d'aquí a uns dos anys.
3 de maig Unes 3.000 persones es manifesten en contra de la instal·lació de la fàbrica coreana de components per a bateries Lotte als terrenys de Mont-roig on està prevista la planta. Malgrat això, i els dos contenciosos administratius presentats pels opositors i entitats ecologistes, a finals del mateix mes de maig l'Ajuntament de Mont-roig dona llum verda als projectes d'urbanització i reparcel·lació del polígon industrial dels Comellarets impulsats per la firma coreana.
21 de maig S'enderroca totalment la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona. En total s'han retirat 12.000 tones de formigó amb una inversió de 4,2 milions d'euros dins el programa Tarragona GreenBelt'26, finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea. La proposta de l'Ajuntament de Tarragona és renaturalitzar l'espai, però això ho haurà de fer el Ministeri per la Transició Ecològica, sense un calendari definitiu.
6 de juny L'Ajuntament de Reus fa marxa enrere i ubica finalment l'estació d'autobusos de la ciutat s'ubicarà al mateix lloc on està l'actual i ampliant-se a la plaça del Canal. L'anunci arriba després de l'oposició veïnal de Mas Iglesias. Una plataforma contrària a la ubicació inicial havia proposat una consulta ciutadana sobre el projecte després d'haver recollit prou signatures. Al novembre, l'Ajuntament i la Generalitat signen el protocol per construir la infraestructura amb un pressupost de 20 milions d'euros per part del Govern.
27 de juny Després de dues campanyes sense aigua a causa de la sequera, els pagesos del Camp de Tarragona han pogut tornar a regar amb aigua del pantà de Riudecanyes. Uns 2.000 agricultors tornen a disposar d'aigua de l'embassament, regant una superfície de 4.000 hectàrees. Tot i això, la sequera ha «compromès la viabilitat econòmica» del sector de l'avellana, amb una caiguda de la producció. Les cooperatives s'han vist «abocades» a vendre avellana de fora per la falta de producte local, mentre diversos pagesos han començat a arrencar avellaners morts per la sequera.
13 d'agost La proliferació de pisos turístics al Priorat i l'increment de visitants dels darrers anys no es tradueix en un augment de recaptació de la taxa turística. De fet, en alguns municipis, les administracions locals constaten que fins i tot és al contrari, ja que no els quadren les dades entre places ofertes, visitants rebuts i recaptació. La principal hipòtesi que tenen és que hi ha propietaris d'allotjaments turístics que no declaren pernoctacions per estalviar-se pagar la taxa. Un dels casos és Cornudella de Montsant, de 1.000 habitants, que compta amb una cinquantena d'apartaments turístics amb llicència i establiments hotelers, però on la recaptació del 2024 no va arribar als 6.000 euros.
1 de setembre Es tanca un acord entre el Ministeri de Cultura i Junts per tal que l'edifici de la Tabacalera de Tarragona aculli la Biblioteca Provincial. L'equipament cultural s'ubicarà en un espai preferencial de l'antiga fàbrica de tabacs i es preveu que ocupi uns 10.000 metres quadrats. Tot i això, no es fixen terminis ni es determina el pressupost que tindrà el trasllat. El tràmit administratiu es preveu llarg, ja que hi han d'intervenir l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona.
3 de setembre Primer pas per a la creació del consorci que gestionarà el patrimoni romà de Tàrraco. L'ens estarà format per l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mentre que el Ministeri de Cultura i la Diputació hi participaran mitjançant un conveni. També està previst que l'Arquebisbat de Tarragona hi tingui presència. Consistori i Generalitat hi aportaran 2 milions d'euros anuals, respectivament. Paral·lelament, el Ministeri es compromet a destinar-hi 4 milions cada any fins al 2027 per inversions. L'alcalde Rubén Viñuales assegura que es constituirà aquest 2026 independentment de l'aprovació dels pressupostos catalans. La ciutat commemora el 25 aniversari de la declaració del conjunt monumental de Tàrraco com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.
31 d'octubre Es constitueix formalment l'Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, en un acte a la Canonja, que acull la seu de l'entitat. Els municipis fundadors són la Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils i Salou, l'acord suposa un pas més que s'ha de refermar en el futur amb una llei de l'Àrea Metropolitana de Tarragona. L'objectiu d'entrada és mancomunar serveis, fer front comú per obtenir inversions i compartir una mirada general de territori a l'hora de planificar infraestructures. Altres municipis com Torredembarra, el Vendrell, el Morell o Montblanc ja han expressat la voluntat de ser-hi presents, igual que agents econòmics i socials.
5 de novembre Urbaser comença a prestar el servei de recollida de la brossa i la neteja viària de Tarragona. Després de més de 60 anys amb FCC al capdavant d'aquesta tasca, Urbaser va aconseguir el contracte d'uns 200 milions d'euros per als pròxims deu anys mitjançant un concurs públic carregat d'entrebancs i recursos, alguns dels quals probablement tardaran anys a resoldre's als tribunals. La implementació de la nova concessionària serà un procés que s'allargarà durant un any, amb l'arribada de nova maquinària i la neteja exhaustiva de la ciutat. Els 300 treballadors queden automàticament subrogats.
18 de novembre La sol·licitud dels gestors de la nuclear extremenya d'Almaraz de prolongar la seva vida útil més enllà de la data de tancament revifa les aspiracions de les centrals catalanes de poder mantenir la seva activitat més enllà de les quatre dècades. Tot i apuntar que encara no han presentat cap petició formal al respecte, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) reitera que estan preparats tècnicament per continuar operant i que estan a l'expectativa del posicionament del govern espanyol. A Vandellòs II es continua construint un magatzem temporal individualitzat de residus que ha d'estar llest l'abril de 2027. D'altra banda, els fons nuclears repartiran més de 52 milions d'euros aquest 2025.
1 de desembre Reus comença a sancionar els vehicles sense etiqueta ambiental que accedeixin a la ciutat. D'aquesta manera, implanta la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que engloba el centre de la capital del Baix Camp fins al primer cinturó. Els residents amb cotxes contaminants que paguin l'impost de vehicles a la capital del Baix Camp podran entrar-hi amb normalitat fins al 31 de desembre de 2027. L'Ajuntament de Reus està pendent de fins a quatre recursos contenciós administratiu contra l'ordenança, presentades per grups d'extrema dreta i El Tomb de Reus. L'Ajuntament de Tarragona també implementarà les ZBE a partir del 31 de desembre, amb restriccions similars.
13 de desembre El sector pesquer d'arrossegament de la flota de la costa tarragonina celebra a mitges l'acord assolit per sortir a feinejar 143 dies el 2026, amb les mateixes mesures compensatòries d'enguany. Els pescadors denuncien que es troben en una situació límit per les restriccions imposades per la Comissió Europea, que els han obligat a amarrar les barques a port durant moltes jornades i que, asseguren, posen en perill la supervivència del sector. Reclamen, novament, 180 dies per sortir a pescar.