HABITATGE
El Govern aprova el pla per construir nous habitatges en 22 sectors estratègics de Tarragona
La previsió és que entre un 40 i 50% dels 214.000 pisos totals siguin habitatge assequible i que l'ICF mobilitzi 8.000 milions per finançar-los
El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el pla per construir 214.000 nous habitatges en 179 sectors estratègics de Catalunya, 22 del Camp de Tarragona. Aquests s'ubicaran bàsicament en municipis amb demanda forta i acreditada d'habitatge. Un 60% de les zones prioritzades es troben a Barcelona i l'àrea metropolitana. Els sectors preseleccionats es troben en diversos estadis del tràmit urbanístic, però una gran part no té un planejament aprovat o està pendent de revisió. La previsió és que entre un 40 i 50% dels nous habitatges siguin assequibles i, d'aquests, que la meitat es destini a lloguer; i que l'ICF mobilitzi fins a 8.000 milions d'euros per finançar-los. L'Incasòl serà administració actuant i tindrà un 15% dels drets edificables de les promocions.
Entre els anys 2015 i 2024, la població de Catalunya ha experimentat un creixement significatiu, mentre que el nombre d'habitatges nous construïts ha estat molt inferior al que s'hauria necessitat per a l'establiment de noves llars. Les estimacions indiquen un dèficit acumulat de l'ordre de 130.000 a 175.000 nous habitatges, segons la Generalitat. A més, la creixent divergència entre els ingressos de les llars i els preus de l'habitatge, tant de compra com de lloguer, juntament amb la frenada del ritme de la construcció des de l'any 2013, ha intensificat la crisi d'assequibilitat i els nivells d'exclusió residencial, ha recalcat l'executiu català.
El Govern inicia ara una segona fase de la seva política pública d'habitatge amb l'objectiu d'identificar sòls on es podrà construir habitatges, però que encara no tenen la condició de solars. És a dir, sòls on falta per tramitar alguna figura de planejament urbanístic o de gestió o que no tenen finalitzades les obres d'urbanització (carrers, serveis, enllumenat, etc.). A Catalunya hi ha delimitats milers de sectors de desenvolupament ubicats en sòl urbà i urbanitzable, amb un potencial global de centenars de milers d'habitatges. Però la situació d'aquests sectors és molt diversa. Una gran part estan pendents de tràmits de planejament, de gestió o d'urbanització. Per tant, no s’hi pot començar a construir.
22 al Camp de Tarragona
L'Estratègia de sectors de planejament prioritari identificarà aquest tipus de sòls situats en municipis d'àrees de demanda forta i acreditada. Un cop identificats, se seleccionaran aquells que es considerin sectors de planejament prioritari i s'impulsaran les mesures necessàries per transformar-los en solars llestos per construir. Per ara, ja s’han preseleccionat 179 sectors de planejament prioritaris, amb un potencial aproximat de 214.000 habitatges. 48 dels sectors es troben a l'Arc Metropolità, 41 a l'àrea metropolitana, 22 al Camp de Tarragona i 18 a Barcelona ciutat. A l'Arc Metropolità destaquen el Sector 129 de Granollers o Les Bassetes a Vilafranca; mentre que a l'àrea metropolitana hi ha el Sector Fecsa Endesa a Sant Boi o Can Ametller a Sant Cugat del Vallès.
En paral·lel, al Camp de Tarragona s'han identificat les Comes a Cambrils, l'ARE Pou Boronat a Tarragona ciutat i l'ARE la Canaleta a Vila-seca; mentre que a comarques gironines hi ha el Sector Sud a Salt o l'ARE Horta Capellera de Figueres. Les actuacions que s'impulsaran seran diferents segons el nivell de desenvolupament de cada àmbit. En tot cas, s'assegurarà una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea i que entre el 40% i el 50% del sostre residencial es destini a habitatge assequible (la meitat, de lloguer) tant de promoció pública com privada. També es preveuran equipaments i espais lliures.