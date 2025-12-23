PATRIMONI
Alcover recrea amb videomapatge l’antic retaule barroc de l’església Nova
La proposta es projectarà aquest divendres a les 19.30 h, en una sessió gratuïta i oberta a tothom
Aquest divendres, coincidint amb la festivitat de Sant Esteve, l’església Nova d’Alcover recuperarà de manera efímera el seu antic retaule barroc gràcies a un videomapatge que combina noves tecnologies i intel·ligència artificial. La proposta permetrà reviure una peça patrimonial desapareguda l’any 1936, quan va ser cremada i espoliada durant la Guerra Civil, retornant-ne simbòlicament la presència a l’espai original. L’espectacle es concep com un joc visual i sonor d’espurnes de llum, color i ombres que evocarà la majestuositat i la bellesa del retaule barroc, una obra que durant segles va dialogar amb l’imaginari religiós dels veïns i veïnes d’Alcover.
El retaule, de vint-i-cinc metres d’alçada i quinze d’amplada, comptava amb relleus d’escenes religioses i escultures daurades, i formava part de l’església Nova, un temple les obres del qual es van iniciar l’any 1594 i que va requerir més de trenta anys de treball per aixecar una de les esglésies més grans del Camp de Tarragona. El videomapatge recrearà el retaule a escala real a partir de dos quarts de vuit del vespre i serà gratuït i obert a tothom. Mitja hora abans, a les set, s’oferirà una sessió inclusiva i accessible, amb menys estímuls, pensada per a persones amb mobilitat reduïda, diversitat funcional o hipersensibilitat sensorial. La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament d’Alcover i executada per Futerri Agència Creativa. Amb aquesta acció, Alcover recupera un patrimoni perdut i obre una mirada contemporània al passat, combinant memòria històrica i innovació cultural.