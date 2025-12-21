Meteorologia
Protecció Civil tanca l’alerta Inuncat a Tarragona sense cap incidència
Les precipitacions s’han concentrat sobretot al nord i a l’àrea metropolitana de Barcelona
Protecció Civil de la Generalitat ha tancat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) a la demarcació de Tarragona, després que l’episodi de pluges previst no hagi provocat cap incidència rellevant al territori.
Segons han informat els serveis d’emergències, durant la passada nit i matinada els Bombers de la Generalitat han rebut una quarantena d’avisos relacionats amb les pluges arreu de Catalunya, cap dels quals de gravetat ni corresponent a les comarques tarragonines.
Les actuacions s’han concentrat principalment a les Regions d’Emergències de Girona i Metropolitana Nord, i han estat majoritàriament per acumulacions d’aigua puntuals, retirada d’arbres caiguts i tasques de neteja de vies.
Pel que fa al telèfon d’emergències 112, no s’han registrat trucades destacables a la demarcació de Tarragona relacionades amb aquest episodi, fet que confirma la normalitat de la situació al territori. Així mateix, no s’han produït afectacions remarcables a la xarxa viària ni a les rieres i barrancs de la zona.