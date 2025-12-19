Pla de Barris
Pluja de milions: Reus, Tarragona i Calafell rebran 12,5 MEUR per transformar barris degradats
La Generalitat escull 20 municipis catalans en la primera convocatòria del Pla de Barris. Els projectes sumen un pressupost total de 412 MEUR dels quals 232,71 MEUR els aportarà el Govern
Un total de 20 municipis de Catalunya han estat els escollits per rebre els ajuts de la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat, entre ells figuren Tarragona, Reus, Calafell, Amposta i Tortosa. Els projectes triats sumen un pressupost de 412 MEUR, dels quals 232,71 MEUR els aportarà la Generalitat de Catalunya, una xifra superior a la prevista inicialment. Els projectes de millora urbana beneficiaran directament 273.519 i veïnes residents en les Àrees d’Especial Atenció (AEE) escenari de les accions de transformació.
Entre els projectes seleccionats hi ha el de Tarragona on es preveu una inversió de 25 MEUR a la Part Baixa, dels quals 12.500.000.000 euros estaran subvencionats per la Generalitat. Reus també va presentar un projecte per invertir als barris de l'àrea sud (Carrilet, Juroca, Parcel·les Cases, Fortuny, i Montserrat) de 24.999.817,80 euros. Pel que fa a Calafell, va apostar per un projecte de regeneració al barri de Cal Bolavà amb un pressupost de 20.548.355,00 euros. Aquests dos últims també rebran uns 12,5 MEUR.
A les Terres de l'Ebre, els municipis afavorits són Amposta amb un projecte de 25 MEUR per millorar els barris fluvials de la vila, el Grau i el Pla d'Empúries. Mentre que Tortosa ha apostat per un projecte sobre la Ciutat Històrica amb un pressupost de 25 MEUR. Aquests dos municipis rebran un 15 MEUR de la Generalitat.
L'objectiu del Pla de Barris i Viles de Catalunya és la regeneració urbana i social en barris amb vulnerabilitats acumulades a través de la col·laboració entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. Els projectes se centren en zones identificades com a Àrees d’Atenció Especial (AAE), amb indicadors baixos de renda (per sota de la mitjana de Catalunya), dèficits d’equipaments o serveis, problemes d’habitatge o exposició a riscos ambientals.
Pels municipis de més de 20.000 habitants, el límit pressupostari és de 25 MEUR, mentre que per als municipis de menys de 20.000 habitants és de 12,5 MEUR.
Per la convocatòria, que es va fer al setembre, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va rebre projectes de 83 municipis de 30 comarques. Es preveu obrir la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles durant el primer semestre de l’any 2026. S’hi podran presentar tant els municipis que no hagin resultat escollits en aquesta primera convocatòria com altres que presentin els seus projectes per primer cop.