CULTURA
On es podran veure els Pastorets a Tarragona la temporada 2025-2026?
Diversos municipis del Camp de Tarragona acolliran funcions entre el 25 de desembre i el 6 de gener
Aquest Nadal, cinc localitats del Camp de Tarragona programaran representacions dels Pastorets. Valls, Reus, l’Espluga de Francolí, Montblanc i Vila-seca sumaran un total de 19 funcions durant la temporada 2025-2026.
Les primeres actuacions tindran lloc el dijous 25 de desembre, amb una funció a les 18.30 h al Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí i una altra a les 19 h al Teatre El Centre de Vila-seca. Aquestes representacions inauguraran la temporada de Pastorets a la demarcació, que s’allargarà fins al 6 de gener de 2026, data en què finalitzarà amb l’última funció al Teatre Principal de Valls, a les 18.30 h.
En aquesta edició, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha posat en relleu els 125 anys d’història dels Pastorets de Vila-seca i ha avançat la commemoració dels 50 anys de representacions al Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí, que se celebraran al llarg del 2026.
La temporada 2025-2026 dels Pastorets a Catalunya reunirà 68 grups teatrals repartits en 57 municipis, que oferiran un total de 302 funcions, quinze més que en la temporada anterior. S’estima que prop de 7.000 persones participaran en les representacions, que podrien atraure fins a 72.000 espectadors.
Una cita indispensable al calendari Nadalenc
Els Pastorets són una cita clau al calendari nadalenc d’arreu de Catalunya amb una forta tradició de component familiar. La representació dels Pastorets, genuïna de la cultura catalana, combina la música, la dansa, el teatre, la història i la cultura popular, convertint-la en una experiència única.
Amb una gran diversitat de textos i formats, totes les representacions dels grups teatrals que formen part de la Coordinadora destaquen per la gran qualitat i la laboriosa tasca d’organització i execució que aplega a persones de moltes edats diferents, fet que les converteix en un moviment intergeneracional únic i singular.
VIII Fotoconcurs de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya
La Coordinadora de Pastorets de Catalunya convoca el VIII Fotoconcurs, que arriba enguany a la seva 8a edició des de la primera convocatòria de la temporada 2012-2013. El concurs, de caràcter bianual, està obert a la presentació de fotografies des del 19 de desembre fins a mitjans de febrer de 2026, i el veredicte es farà públic durant l’Assemblea General Ordinària prevista per al mes d’abril.
Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar la creativitat i la documentació visual dels Pastorets, així com preservar i difondre la riquesa escènica i cultural de les representacions arreu del territori català.
I ajut a la investigació Pastorets de Catalunya
Aquesta temporada també vol retre un reconeixement a la tasca d’estudi i divulgació del fenomen dels Pastorets. El 9 de gener es presentarà a Berga l’edició del treball Les garrofes: 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra, d’Albert Rumbo i Soler, obra guanyadora del I ajut a la investigació Pastorets de Catalunya (2020), impulsat per la Coordinadora.
El llibre, editat conjuntament per l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, posa en relleu la dimensió crítica i social dels Pastorets berguedans i la seva vigència com a expressió cultural del país.