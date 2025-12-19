ECONOMIA
Montblanc presenta un pressupost d’11 milions d’euros marcat per la Logis i les rehabilitacions
El consistori dedicarà gairebé 880.000 euros a inversions pel pla de sanejament de 2027
L’Ajuntament de Montblanc va presentar aquest dimecres el pressupost municipal del pròxim 2026, que ascendeix a 11.132.375,52 euros. El consistori ha argumentat la xifra amb la necessitat de «realisme» per «continuar la recuperació econòmica del consistori», en el marc del pla estratègic de sanejament previst per al 2027. El gruix del pressupost, uns 9 milions d’euros en total, es dedicarà a la cobertura de despeses de personal i al funcionament ordinari de l’Ajuntament, tenint en compte les accions municipals i els sous o planificacions del consistori.
Per altra banda, 878.468 euros estan previstos per inversions «necessàries» al municipi, tot i que des del consistori confirmen que la major part de la quantitat prové de subvencions per actuacions que «no es van poder executar durant l’any 2025». L’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha assegurat que existeix una «convicció» per «ampliar els pressupostos» a través de noves inversions.
Logis i novetats
Malgrat tot, des de l’Ajuntament indiquen que en les quanties presentades per al 2026 «no s’inclouen els diners que puguin arribar de la implantació de Bon Preu a la Logis Montblanc». Una operació que, inicialment, produiria 204 milions d’euros, però que ara «no es coneix amb exactitud quina quantitat serà», tot i que a inicis d’aquest any van licitar-se els treballs per començar a transformar la zona en benefici de l’empresa catalana.
Respecte a la resta d’inversions, des del consistori s’ha destacat la construcció d’un nou parc infantil a la plaça Catalunya, amb un pressupost previst de 121.528 euros, així com les obres al carrer del Barranc de Sant Joan, amb una partida de 95.000 euros. També s’hi inclouen inversions en transició energètica, per un import de 94.772 euros, tot i que no s’han especificat.
Rehabilitacions
Un altre dels capítols rellevants en el pressupost és la rehabilitació de la muralla, amb la compra i enderroc de Cal Masalles, que suma una inversió total de 249.000 euros. A més, es tindrà en la incorporació de 113.000 euros provinents de l’exercici anterior. També preveu actuacions de rehabilitació de cobertes i murs del Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR Montblanc), millores al vestíbul de l’Ajuntament de Montblanc i una subvenció de 170.000 euros, que s’adjudicarà per a la celebració de les festes denominades «extraordinàries» de la Mare de Déu de la Serra de l’any 2026.
Entre altres inversions, l’Ajuntament contempla una partida de 102.315 euros destinada a diverses actuacions, que podrien incloure el carrer de les Eres, el barranc de Bulló i altres espais del municipi, tot i que tampoc s’especifiquen dins les accions anunciades. D’altra banda, 20.000 euros es dedicaran a la realització d’un estudi prèvia a la construcció d’un «futur equipament cultural».
La regidora d’hisenda, Raquel Huguet, ha destacat que «és un pressupost realista i fet des de la prudència, comptant amb els ingressos que tenim assegurats», destacant inversions pensades per a la cura del patrimoni i dins els objectius que defensa el consistori. De la mateixa manera, Huguet també afirmava que «el pressupost s’anirà modificant si arriben majors ingressos».