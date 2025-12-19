COMERÇOS
L’aplicació ‘Calçotapp’ informarà del sector del calçot a tota Tarragona
El projecte visibilitza més de 500 establiments i empreses dedicades a la seva producció
L’aplicació mòbil CalçotApp va presentar-se aquest dijous amb l’objectiu de donar visibilitat a les empreses i establiments del Camp de Tarragona dedicades al calçot o a la realització de calçotades. És la primera aplicació digital dedicada «exclusivament» a la ceba dolça i, d’acord amb els impulsors, Gerard Cañellas i Arnau Pérez, tractarà de «connectar els amants de la calçotada amb els negocis i productors». El sistema inclourà, restaurants i empreses productores, a més de marques de salsa i establiments tradicionals que venen el calçot cuit, així com forns de pa.
Segons els creadors de l’aplicació mòbil, el nucli del projecte és un mapa interactiu que permet descobrir, «a partir de la ubicació de l’usuari», els principals establiments del sector a Tarragona i a Catalunya, localitzant restaurants que serveixen calçotades, productors de la IGP Calçot de Valls, marques i empreses que ofereixen calçots cuits o servei a domicili, i forns de pa adherits a la IGP Pa de Pagès Català.
L’eina, expliquen, reconeixerà «segells de qualitat reconeguts» i per «posar en valor la feina de productors i elaboradors». Cada establiment disposarà d’una fitxa completa amb adreça, telèfon, web, xarxes socials i dades de contacte, per facilitar el contacte als usuaris.
Desconeixement
L’aplicació ja compta amb més de 500 establiments i empreses i podrà actualitzar-se segons els establiments es registrin al sistema a través d’un formulari. El projecte també variarà en funció de les dades analitzades sobre el sector de la ceba dolça a la demarcació, que actualment estableixen que el 40% de les persones del territori «no coneixen la IGP Calçot Valls» i el 63% desconeix la IGP Pa de Pagès Català.
A més, destaquen que el 90% compra els calçots al pagès o a botigues de proximitat, i «només un 20% es fixa que siguin de la IGP». Pel que fa als hàbits, els impulsors indiquen que el 50% de la gent fa entre 3 i 4 calçotades l’any.
Dins la tasca de visibilització, un dels objectius establerts pels creadors és l’impulsa de la Festa del Calçot de Valls, on el 60% dels enquestats «no ha estat mai». El projecte incorpora una web amb un canal anomenat La Redolta, on es publicaran novetats, curiositats, reportatges i peces d’opinió sobre calçotada, gastronomia i territori, així com una botiga en línia i un fòrum perquè els usuaris «comparteixin fotos, recomanacions o experiències». Amb tot, destaquen que «la iniciativa vol esdevenir una eina clau per potenciar l’economia local i establiments que mantenen viva la contribució» al sector.