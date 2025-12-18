SEGURETAT
Vila-seca instal·larà càmares per controlar tots els accessos del municipi
En total, 17 noves càmeres captaran infraccions i il·legalitats
L’Ajuntament de Vila-seca preveu la instal·lació de 17 noves càmeres de vigilància per cobrir el control de la seguretat de tots els accessos possibles del municipi. Els nous equipaments captaran infraccions i il·legalitats compenetrant-se amb el sistema actual, que col·labora amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. La instal·lació s’espera en un termini màxim de quatre mesos per començar les vigilàncies durant el primer trimestre del 2026, tot i que encara manca la licitació del projecte.
Aquest projecte representarà la «segona fase» del procés de control que gestiona l’Ajuntament per sancionar les infraccions dins la localitat, i en aquest cas es reforçaran les entrades dels nuclis urbans de Vila-seca i la Plana. «Per una part, cobrim l’apartat de la seguretat i la vigilància, que serà compartida», explicava la regidora d'Innovació, Cristina Cid. La responsable del projecte també confirmava que els nous equipaments «permetran dur a terme estudis de manera més anònima per avaluar la sostenibilitat» i els perills dins el municipi. «Tot serà conjunt per obtenir informació de tots els accessos», indicava Cid.
Segona fase
El municipi ja disposava de vuit videocàmeres de vigilància, però mancaven «alguns accessos» on es cometien infraccions, ja que totes les actuals estan instal·lades al nucli urbà de la Pineda. L’espai més concorregut, especialment a l’estiu, i on més infraccions es detecten, segons fonts del consistori. Les càmeres efectuaran la lectura de matrícules en 17 emplaçaments repartits pels accessos dels nuclis urbans, «consolidant una infraestructura tecnològica comuna».
«El sistema operatiu actual de lectura automàtica de matrícules ha demostrat la seva eficiència», destacaven des del consistori, fent esment de la seva «importància» com a «eina de suport a la Policia Local». Ara, l’Ajuntament es marca els objectius de «millorar la capacitat de resposta davant les incidències i reforçar la seguretat ciutadana».