SEGURETAT
Valls reactiva la construcció de la nova comissaria de la Policia Local
Juntament amb el projecte, el consistori preveu una ampliació de la plantilla a 60 efectius
L’Ajuntament de Valls dona el primer pas per al futur projecte de la comissaria de la Policia Local, que s’ha mantingut aturat des de l’any 2021. La reactivació del projecte ha estat a través de la publicació d’una licitació per portar a terme un concurs d'idees, concretament per a la «redacció de l’avantprojecte bàsic, projecte executiu i direcció de l’edifici.
«Era una prioritat des de l’anterior legislatura i ha arribat a través d’acords amb el cos de policia», indicava la regidora de Territori, Sònia Roca. El concurs d’idees escollirà entre tres i cinc propostes d’execució i un jurat expert avaluarà quina «s’adequa més a les necessitats del municipi» Juntament amb el projecte, el consistori també preveu una futura ampliació de la plantilla «fins als 55 o 60 efectius». Concretament, s’espera un increment de plantilla en els dos pròxims anys fins a arribar a 10 comandaments: una Inspectora, tres sergents, sis caporals i un total 35 agents més.
La regidora també donava a conèixer els detalls de la nova comissaria, que tindrà dues plantes: una planta primera i un soterrani, a més d’un aparcament i una zona verda. La zona també s’aprofitarà per construir nous edificis d’habitatge en un espai de 808 metres quadrats, i la superficie total prevista per al projecte serà de 4.145 metres quadrats.
L’edifici es construirà entre el pantà, el carrer de l’Escorxador i el carrer Sant Benet, tot i que completant-se amb la zona verda i l’habitatge, també englobarà el carrer Sant Josep. Segons el consistori, la intenció «és desenvolupar immediatament» el projecte i executar la gestió urbanística com més aviat millor per tal de «poder construir a les parcel·les resultants». «Els estudis geotècnics i topogràfics ja estan fets», assegurava Roca, indicant que el concurs «servirà per endreçar el projecte ja existent». D’acord amb la regidora, s’espera que la fase prèvia del projecte se superi aquest mateix desembre, i representarà el primer pas per reactivar un projecte «necessari».
Creixement
El consistori defensa l’ampliació per la «falta d’espai físic», que «impossibiliten» l’increment de la plantilla, ni «les dependències en l’actual edifici». D’aquesta manera, asseguren que «cal bastir una nova comissaria en un altre indret, on no hi hagi les actuals limitacions», que permeti garantir que la policia municipal «disposarà de les instal·lacions adequades».
El mateix informe publicat pel consistori establia que «les instal·lacions no reuneixen els requisits exigibles de seguretat d’acord amb les normes pròpies de les comissàries», explicaven, com per exemple «portes blindades i amb accés restringit, així com la higiene en el treball».
Actualment, la comissaria de la policia local està ubicada a l’edifici situat a la Baixada de l’Església del municipi, número 8, on es van instal·lar l’any 1993 com a «ubicació provisional», i que no s’ha canviat fins ara, també mostrant problemes en l’accessibilitat i la «mala» situació.