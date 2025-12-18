Habitatge
El Govern identifica 27 àrees al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per a fer pisos
La previsió és que entre un 40 i 50% dels 214.000 pisos previstos a Catalunya siguin habitatge assequible i que l’ICF mobilitzi 8.000 milions per finançar-los
El Govern ha seleccionat un total de 179 àrees de sòl urbanitzable de Catalunya en les quals construir 214.000 habitatges a mitjà termini. Un 60% de les zones prioritzades es troben a Barcelona i l’àrea metropolitana de la capital catalana. Al Camp de Tarragona s'han localitzat 22 àrees i a les Terres de l'Ebre 5.
Els sectors preselecionats es troben en diversos estadis del tràmit urbanístic, però una gran part no té un planejament aprovat o està pendent de revisió. La Generalitat preveu que entre un 40% i un 50% dels habitatges siguin assequibles. L’Incasòl serà administració actuant i tindrà un 15% dels drets edificables de les promocions. En total, el Govern preveu mobilitzar a través de l’ICF 8.000 milions d’euros per finançar la construcció d’habitatge assequible en aquests sectors.
Del total de 179 àrees identificades, 107 se situen a Barcelona, l’àrea metropolitana i l’arc metropolità -que inclou localitats com Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada-. Al Camp de Tarragona s’han preseleccionat 22 àrees amb sòl urbanitzable i a les Terres de Ponent, 12 més. A les comarques gironines i al Penedès s’han identificat 8 sectors i l’Alt Pirineu i Aran 7. Per últim, s’han detectat 5 zones a les Terres de l’Ebre.
Entre els municipis on es troben alguns d’aquests 179 sectors hi ha: El Vendrell (Mas d’en Gual), Amposta (ARE Eixample les Tosses), Cambrils (Les Comes), Tarragona (ARE Pou Boronat) o Vila-seca (ARE la Canaleta).
Requeriran menys tramitació els 26 sectors en àrees ja preparades per edificar, amb obres d'urbanització pendents d'executar. D'altra banda, hi ha 68 àrees amb planejament aprovat, però en les quals s'ha de completar el projecte d'urbanització i reparcel·lació.
Fins a 85 zones no tenen un planejament urbanístic aprovat o està pendent de revisió i, per tant, trigaran més a poder convertir-se en solars per a construir-hi.
«Una part notable dels sòls que s'han de convertir en solars requereixen tràmits de planejament i de gestió urbanística. El pla identifica els sectors possibles de transformació i prioritza aquells en els quals es poden prioritzar bosses d'habitatge de 1.000 en amunt», ha dit en una roda de premsa des del Parlament la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
El Consell Executiu aprovarà dimarts que ve el Pla de mesures urgents per a l’impuls del desenvolupament de sòl residencial que preveu modificacions de la normativa urbanística que permetran al Govern accelerar «la maquinària administrativa necessària» per dur a terme aquesta transformació urbanística.
El Departament de Territori impulsarà directament la transformació del sòl de les àrees identificades i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) serà l’administració actuant dels sectors que es delimitin, en coordinació amb els ajuntaments.
Paneque, ha assegurat que aquest fet permetrà que les promocions siguin viables ja que com a administració actuant l’Incasòl té dret al 15% dels drets a edificar, en els quals se situarà l’habitatge de protecció oficial.
El dret català marca que els propietaris han de cedir gratuïtament un 15% dels drets a l’administració quan es desenvolupa un pla urbanístic.
Aquests sòls que s’han identificat són diferents del Pla 50.000, centrat a trobar solars que ja estan a punt per construir-hi. Aquests terrenys estan en el que es coneix com el Nivell 1 de tramitació i s’identifiquen amb la participació dels ajuntaments a la convocatòria de la Reserva Pública de Solars. Segons ha detallat Paneque, durant la primera quinzena de gener es publicaran les primeres convocatòries amb 4 agrupacions de solars d’entre 400 i 500 habitatges cadascuna.