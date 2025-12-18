CULTURA
Els Tres Tombs tornen a Valls marcats per la recuperació de peces patrimonials
El carro de Vilaverd i la diligència restaurada de Sant Antoni desfilaran novament pels carrers
Els Tres Tombs tornen a Valls amb tres dies dedicats a l’exposició i mostra dels exemplars «més singulars de Catalunya», enguany destacant la recuperació de patrimoni històric per celebrar l’acte honorífic de Sant Antoni Abat de Valls. Les activitats arrencaran el dia 9 de gener del 2026, amb la inauguració de l’exposició Valls, capital del patrimoni de carros, i es completarà el cap de setmana del 10 i 11 de gener amb la vigília i la celebració de la Vespra, finalitzant amb les tradicionals tres voltes al municipi de les diligències.
El programa d’enguany presenta diverses novetats, entre les que s’inclouen el Vermut del Dimoni, que tindrà lloc a la plaça de les Garrofes a les 12 del migdia, i la modificació del recorregut a causa de les obres de la muralla de Sant Francesc. Un fet que, segons el consistori, comportarà que la benedicció dels animals se celebri de manera excepcional a la Capella del Roser. A més, el diumenge 11 de Tres Tombs comptarà amb dues incorporacions patrimonials rellevants: la participació del carro de Vilaverd i la diligència restaurada de la Societat de Sant Antoni de Valls.
El carro de Vilaverd, vinculat de manera profunda a la memòria traginaire de Valls, tornarà a desfilar pels carrers de la ciutat 14 anys després de la seva última aparició l'any 2011. Durant cinc anys, va ser l’encarregat de tancar els Tres Tombs de Valls.
En el cas de la recuperació de la diligència de la Societat de Sant Antoni de Valls, es tracta de la primera peça adquirida per l’entitat l’any 1983, a Alhama de Aragón. La diligència va desfilar als Tres Tombs, fins que el seu deteriorament en va impedir la participació a finals dels anys noranta. El pròxim mes de gener, després d’un any de restauració, la diligència ha recuperat es reincorporarà a la planificació. D’altra banda, per cinquè any consecutiu, s’aplicarà el protocol de benestar animal i qualitat de la Coordinadora de Tres Tombs de Tarragona. A més. les persones que portin el seu animal domèstic a beneir rebran un aufarson d’agraïment.