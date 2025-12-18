PROPOSTES
La Diputació invertirà 16,5 milions d’euros per cobrir les despeses corrents de 163 ajuntaments
Sufragarà les despeses entre 2024 i 2025, els dos primers exercicis del pla quadriennal
La Diputació de Tarragona cobrirà, a través del Pla ImpulsDipta, les despeses corrents de 163 ens locals de la demarcació amb 16,5 milions d’euros d’inversió. Una proposta que pretén ajudar tots els municipis tarragonins en accions de reparació, sufragar deutes, manteniment viari, béns i serveis o sous municipals.
El pla, que continuarà vigent fins a l’any 2027, cobrirà les dues primeres anualitats acordades, entre l’any 2024 i 2025 per als municipis que hagin sol·licitat el cobriment de les despeses. Cap de les comarques s’ha quedat sense part del finançament, amb una distribució equitativa segons el tipus de projecte presentat per cada consistori, en funció de les seves necessitats.
El Baix Camp ha estat la comarca més beneficiada, amb una inversió de 2,7 milions d’euros que subvencionarà a 25 municipis. La segueixen l’Alt Camp, amb 21 municipis que han rebut l’ajuda i el Priorat, que obtindrà subvencions per a 23 localitats, ambdues comarques amb una inversió de 2 milions d’euros en total.
«Els ajuntaments surten beneficiats, a nosaltres ens va molt bé», explicava l’alcalde de Falset, Carlos Brull. En el cas de la capital del Priorat, destaquen l’increment del 50% d’aquesta subvenció, tot i que «reivindiquen» la «lluita constant dels ajuntaments». «Sempre són benvinguts», subratllava el batlle.
Comarques com el Tarragonès també han rebut un ajut d’1,8 milions d’euros, que es repartirà entre 16 municipis. Un d’ells és Vila-seca, que valora «positivament» les subvencions, destacant que «diversifiquen la gestió i han millorat l’agilització del procés». «En el nostre cas, ens ajudarà en qüestions de manteniment, via pública i carrers», explicava la regidora d'Innovació, Cristina Cid, mostrant «satisfacció» per l’augment portat a terme per la Diputació enguany sobre les subvencions.
Entre la resta de comarques que veuran cobertes les seves necessitats també figura el Montsià, que rebrà 1,2 milions d’euros pels seus 12 municipis sol·licitants i la Conca de Barberà, amb 1,6 milions d’euros destinats a un total de 20 municipis. «Són 109.000 euros que ens ajuden molt», expressava l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya.
Més ajuda
L’ajuda també arribarà a la Terra Alta (1,1 milions d’euros), Ribera d’Ebre (1,5 milions d’euros) i Baix Ebre (1,4 milions d’euros). El programa, d’acord amb la Diputació de Tarragona, ajudarà a sufragar les despeses corrents dels municipis en les accions dels capítols de despesa econòmica 1, 2 i 3 dels pressupostos dels ens locals.
És a dir, principalment en les despeses financeres, béns corrents i serveis i despeses de personal. En total, el 86% dels ajuntaments de la província de Tarragona han optat a aquesta subvenció. Dels 184 que s’hi integren, 163 han estat beneficiats per l’ajut del Pla ImpulsDipta.
Les accions prioritàries i més demanades pels municipis han estat el manteniment d’instal·lacions, reparacions del consistori, contactes de serveis, arrendaments, primers d’assegurances i, tal com destaca la Diputació, despeses financeres com interessos de préstecs, comissions o deutes endarrerits en les últimes anualitats que hagin estat sol·licitades, depenent de la consideració de la institució tarragonina sobre la urgència que tinguin els projectes. Així, restarien les pròximes anualitats del pla.