Societat
Torredembarra reforça l’educació viària escolar amb noves bicicletes
L’Ajuntament adquireix deu bicicletes perquè tots els infants puguin participar en les classes pràctiques del parc dels Filadors
L’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Policia Local, ha adquirit un total de deu bicicletes de dues mides diferents, així com diverses rodetes, per reforçar les classes d’educació viària que es duen a terme al circuit del parc dels Filadors, un espai que cada any acull les escoles del municipi.
La iniciativa respon a una necessitat detectada durant el desenvolupament de les activitats educatives, ja que alguns infants no saben anar en bicicleta, tenen dificultats d’equilibri o no disposen de recursos per tenir-ne una. Amb aquesta adquisició, el consistori vol garantir que tot l’alumnat pugui participar en la formació en igualtat de condicions.
Fins ara, el circuit disposava de cinc tricicles, que permetien una primera aproximació a la mobilitat, però presentaven limitacions pel que fa a la maniobrabilitat i la fluïdesa de les activitats. Les noves bicicletes permetran millorar l’aprenentatge pràctic i adaptar-lo a les diferents edats i habilitats dels alumnes.
El parc d’educació viària dels Filadors està dissenyat per fomentar actituds responsables des de la infància i compta amb senyalització horitzontal i vertical, així com amb semàfors autònoms, tot adaptat per garantir la seguretat. Cada any, prop de 1.500 alumnes, des d’educació infantil fins a secundària, es beneficien d’aquest espai formatiu.
La regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín, ha destacat que «aquesta acció és una aposta per una educació viària inclusiva i de qualitat, que garanteixi que tots els infants del municipi tinguin les mateixes oportunitats d’aprendre a circular de manera segura i responsable».