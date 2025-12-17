SOSTENIBILITAT
Tarragona consolida el seu potencial com a líder en projectes d'energia fotovoltaica
Enguany s'han autoritzat 44 projectes de plantes energètiques a la demarcació i 36 continuen en tramitació
El Camp de Tarragona consolida l’increment d’instal·lacions de parcs solars fotovoltaics tancant l’any amb 518MW (Megavats de potència) tramitats a través de projectes durant aquest 2025. La província acabarà l’any amb 22MW actius provinents recintes de generació d’energia solar a través de plaques, i se situarà com la segona província amb més hectàrees ocupades per instal·lacions (24,86) per darrere de Lleida. El creixement és visible en la quantitat de propostes tramitades per la Generalitat i el Ministeri de Transició Ecològica de l’estat, amb un total de 36 projectes que superen els 253MW. Una xifra que representa més del doble de la potència que actualment s’utilitza a tota Catalunya (116MW).
Enguany, s’han autoritzat al Camp de Tarragona 44 projectes, entre els quals destaca els parc solar fotovoltaic del Pla de Santa Maria (Alt Camp), que preveu aportar en els pròxims 15 anys més de 48MW de potència i ocuparà 78 hectàrees amb la nova instal·lació PSFV Almenara Solar. En el cas de Cabra del Camp, també s’instal·larà la planta PSVF Merlot Solar, de gairebé 67 hectàrees i de 35,91MW de potència, i la tercera més potent a la província se situarà pròximament a Vila-rodona, la PSVF Les Clotes, aportant 29,66MW en 48,7 hectàrees.
D’aquesta manera, la demarcació ha consolidat el seu auge amb un creixement respecte notable respecte al 2024, sumant les últimes aprovacions administratives entre octubre i desembre de projectes a Constantí, la Selva del Camp i Vilallonga del Camp, i l’admissió mediambiental d’un últim projecte a Cambrils. Entre les quatre instal·lacions, que resten a l’espera de ser tramitades i portades a terme, s’espera la construcció de gairebé 40.000 panells solars. Aquests projectes superaran en total les 22 hectàrees, amb una inverisó total de de 9,6 milions d’euros.
Futur i afectacions
Respecte als projectes no autoritzats per defectes administratius o afectacions dels terrenys, sumen un total de nou aquest 2025. Els més importants no aprovats van ser la planta Geoide III, també al Pla de Santa Maria, que plantejava l’ocupació de 85 hectàrees, i la Perafort Mapesol I, prevista a Alcover amb 61,34 hectàrees.
Ara mateix, quatre plantes donen servei a Tarragona. La més gran és la Constantí-42, que ocupa 17,46 hectàrees i genera 14,63MW de potència. Tot i que la perspectiva de futur sembla enfocar-se a la Conca de Barberà, on actualment nou projectes continuen en tramitació i podria situar-se com la zona amb més potència acumulada en els pròxims anys. Les instal·lacions més importants son les macroplantes projectades a Passanant i Betall, amb més de 172 MW de potència previstos i 403 hectàrees afectades, impulsades per l’empresa madrilenya Pasos Agigantados SL, que van rebre al·legacions per part de diverses entitats mediambientals durant l’any 2023 i, actualment, continuen aturades.
Destaquen també les plantes solars fotovoltaiques PSF Constantí I i II, que van rebre reclamacions oficials per part de l’entitat Unió de Pagesos a causa del seu impacte mediambiental sobre terrenys denominats agraris.