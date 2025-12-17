Diari Més

PortAventura revoluciona els esdeveniments corporatius amb tecnologia immersiva

Sales que cobren vida i assistents que es converteixen en protagonistes: així són els esdeveniments del futur

Les sales del PortAventura Convention Centre es converteixen en escenaris immersius

Les sales del PortAventura Convention Centre es converteixen en escenaris immersiusCedida

PortAventura Business & Events està redefinint la manera de celebrar esdeveniments corporatius a Tarragona. Amb més de 3.000 esdeveniments organitzats des del 2009, el centre combina tecnologia avançada, personalització i impacte emocional per transformar cada trobada en una experiència multisensorial.

A través de la seva aliança estratègica amb Bmotion Audiovisual, les sales del PortAventura Convention Centre es converteixen en escenaris immersius amb projeccions, escenografies dinàmiques i avatars amb IA. La gamificació i la recopilació de dades emocionals fan que els assistents passin de ser espectadors a protagonistes actius de cada esdeveniment.

El model ja ha estat provat amb èxit en esdeveniments com MSP Global 2025 de Acronis i convencions internacionals com la de Uriach, on més de 4.000 professionals han experimentat congressos i sessions de networking completament transformades.

PortAventura Business & Events compta amb 24 sales multifuncionals, hotels de 4 i 5 estrelles i més de 20.000 m² de superfície, una combinació de tecnologia, sostenibilitat i un entorn mediterrani privilegiat per crear esdeveniments que connecten i emocionen.

