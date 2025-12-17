COMERÇ
Les microalgues i el cava ecològic lideren la innovació a Tarragona
La 32a edició dels Guardons Excel·lència Agrària van tornar a visibilitzar quatre propostes del territori
L'originalitat tornarà a premiar-se a Tarragona aquest dimecres amb els Guardons Excel·lència Agrària Rec Major, que arribaran a la seva 32a edició impulsant propostes d’arreu de la província. Enguany, les iniciatives pioneres i tradicionals, vinculades amb la resiliència de resistir mercats competitius i forans, han estat les protagonistes entre els quatre seleccionats per les categories d’enologia i viticultura, innovació, gestió forestal i qualitat oleícola.
«Hem destacat les entitats pel seu treball de promoció, recerca, comercialització i divulgació dels productes al món agrari», explicava el secretari del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Carles Samper, com són els casos de la reserva Caves Reverté i l’empresa Microalgae Lab.
En el cas de la productora de bruts natura, ubicada a Salomó des de l’any 2007, el seu cava ecològic ha rebut el guardó a l’Excel·lència en l’àmbit de la viticultura i l’enologia pel seu paper destacat amb la producció d’un producte sostenible i «particular» per les característiques de la zona d’elaboració. «Fa tres anys que produïm amb l'etiqueta ecològica i intentarem fer caves de llarga criança i bruts natura que no portin sucre», explicava el propietari de Caves Reverté, Enric Reverté.
L’impulsor de el celler també mencionava la principal característica del seu producte, comparant-lo amb altres importats de fora de Catalunya, que definia com «més comercials»: «Fem el cava natural, no el modifiquem. Si és un any molt plujós o un any molt sec, ens canviaran les aromes, però no canviem l’elaboració».
A més, indicava que «no segueixen els passos» de la indústria del cava tradicional, que «introdueix aromes de brandi, conyac i derivats per estandarditzar el producte», afirmava Reverté, assegurant que és una característica que «agrada als consumidors més exigents», i que prové també de les qualitats de la terra de cultiu. «Estem en una zona bastant fèrtil», ressaltava el propietari.
D’altra banda, també destacava l’evolució de l’empresa que, des de fa 18 anys, produeix per a tota la província de Tarragona, a més de Bèlgica, França i Alemanya: «Vam començar venent 2.000 ampolles de cava, i ara són 20.000», tot i que confessava que «continuen sent petits». Caves Reverté disposa de 34 hectàrees que «donen feina», i respecte al guardó rebut aquest 2025 asseguren que «és una demostració que les coses s’han fet bé».
El menjar del futur
Entre les propostes, Microalgae Lab SL. també va rebre el guardó a l’Excel·lència en innovació. L’empresa tarragonina, dedicada a la producció de microalgues, s’ha especialitzat durant els últims cinc anys al processament, cultiu i comercialització de l’espirulina, un producte denominat per l'Organització Mundial de la Salut com «superaliment» per les seves grans quantitats de proteïna.
Microalgae produeix en un complex de 300 metres quadrats, creat «des de zero» l’any 2020, format per diverses piscines on es crien i s’assequen les microalgues. Mario Muñóz, fundador i gerent de Microalgae, explicava que creuen que «han arribat massa aviat» al mercat, tot i que preveu «un creixement exponencial» durant les pròximes dècades.
A més, la seva empresa és pionera a Catalunya, ja que no existeix cap altre comerç especialitzat en l’explotació de microalgues i dels seus subproductes. «Ens especialitzem en l’espirulina blava, l’únic pigment blau que dona la natura», subratllava el gerent, que explicava que l'espirulina té «infinitat possibilitats» en relació amb la quantitat de subproductes que desenvolupa l'empresa.
«És un 50% proteïna i té molts antioxidants i antiinflamatoris. També podem treure biocombustibles, bioplàstics o menjar per a peixos», destacava.
Tot i que defineix el sector com «evolutiu», els principals sectors interessats en iniciatives com Microalgae són el farmacèutic, l’alimentari, l’agricultura i la cosmètica. «És un producte que està creixent i que a poc a poc s’introdueix al mercat», confirmava Muñóz.
Ara, l’interès de diversos inversors plantejarà l’expansió de l’empresa fora de Tarragona, concretament a Terres de l’Ebre, amb unes instal·lacions de 3.000 metres quadrats per multiplicar la producció de microalgues. Com afirmava el gerent de l’empresa, «la tecnologia ja està creada i el projecte desenvolupat», i preveu un «gran creixement» gràcies a la «visibilitat» del guardó d’Excel·lència.
Més Excel·lència
Juntament amb els dos projectes, el Gremi de Pagesos reconeixerà el projecte tarragoní Bioforestal Buscail per la seva labor en la implicació i protecció del món rural del Camp de Tarragona, així com per la producció de biomassa forestal. També s’entregarà el guardó a Oli Mare, empresa del Mas Montseny dedicada a la producció d’oli ecològic d’alta gamma amb diferents reconeixements internacionals i nacionals.
A més, aquest 2025 s’entregarà novament la Medalla de Sant Llorenç, que reconeix la voluntat d’ajuda al patrimoni cultural i religiós de l’església de Sant Llorenç. Les tarragonines Eva Santiago i Rosita Bigorra seran les guardonades per les seves accions col·laboratives amb l’entitat, com feines de costura o recerca de màrqueting per «trobar la màxima qualitat» durant els treballs voluntaris.